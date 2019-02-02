Поперед батьки в цифру. Соревнование стран ЕАЭС грозит новыми барьерами на общем рынке

15:39 04.02.2019

Несмотря на усилия стран евразийской пятерки по цифровизации национальных экономик, реализация общей цифровой повестки ЕАЭС пока остается в стадии деклараций и проектов общих интернет-ресурсов. Более того, ускоренное принятие странами собственного цифрового законодательства грозит созданием новых барьеров на общих рынках, опасаются в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), предлагая усилить координационную роль организации.



В ходе форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0" в Алматы в пятницу главы правительств стран ЕАЭС больше говорили о национальных успехах, чем о единой стратегии и совместных проектах. Спустя год с начала реализации евразийской цифровой повестки все еще обсуждается необходимость объединения усилий. "Страны имеют не только разную скорость, но и направления преобразований. Это касается и цифровой экономики, и законодательства. Нам необходимо двигаться не просто параллельным курсом, а сообща",- сетовал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.



В РФ, в свою очередь, намекают, что равномерность движения должно обеспечить следование за лидером. "У нас есть неплохой опыт создания инновационной системы с нуля. Учитывая масштабы нашей экономики и ее разнородность, этот опыт может быть полезен нашим партнерам по ЕАЭС",- заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В качестве успешного примера он упомянул "пилотный проект по меховым изделиям", отметив, что "сейчас задача - его распространить на другие группы товаров. Я просил бы также наших коллег ускорить ратификацию соглашения маркировки товаров", - сказал российский премьер, напомнив, что это – путь к прозрачности общего рынка. По его мнению, основная кооперация в "цифре" должна строиться вокруг конкретных бизнес-инициатив с участием частных компаний, а правительствам следует уделить внимание вопросам безопасности и цифрового суверенитета. "Если какая-то из стран скажет, что она не готова, она утратит возможность общаться с другими на одном языке",- предупредил он.



Вслед за построением "фундамента совместной работы по цифре" странам союза предстоит принять "дорожную карту" ее реализации. Пока же ЕЭК одобрила восемь цифровых инициатив РФ, еще 20 - в стадии проработки. Реализованы пока могут быть лишь два из четырех первоочередных проектов: создание интернет-ресурсов ЕАЭС в сфере образования, науки, культуры и туризма, а также цифровая платформа для малого и среднего бизнеса на базе российского прототипа.



Цифровая кооперация, по оценке экспертов Всемирного банка, даст странам до 1% годового прироста ВВП - но движение врозь создает барьеры для общих рынков и сильно бьет по бизнесу, заявил глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. "Нужно гармонизировать законодательства и создавать общие цифровые стандарты, обеспечивать интероперабельность",- отметил он. Учитывая подготовку большого пакета нормативных актов в рамках российского цифрового нацпроекта, нужно "усилить роль комиссии в гармонизации подходов и синхронизации действий, чтобы избежать формирования новых барьеров",- настаивают в ЕЭК, указывая и на необходимость диверсификации проектов. "Надо, чтобы там были не только инициативы РФ, чтобы все наши страны представили свои проекты",- отметил господин Саркисян.



При этом комиссия уже не справляется с наплывом проектов (более 40), поэтому ее цифровому офису предлагается дать самостоятельность в управлении ими. "С одной стороны, есть огромное желание стран вырваться вперед в цифровой повестке, с другой - необходимость синхронизации наших действий, чтобы мы не разрушили наш союз",- заявил "Ъ" господин Саркисян.



Механизмами гармонизации могут стать международные соглашения (как соглашение о маркировке), распространение передового технологического опыта стран и разработка модельных законов по примеру СНГ - а также поиск существенных отклонений в законодательстве и сближение позиций путем переговоров. Условием эффективной цифровизации в ЕЭК считают и создание центров компетенций для согласования действий каждой страны и четкого взаимодействия с партнерами. Модель их "евразийской сети" комиссия направила для обсуждения сторонам.



Надежда Краснушкина