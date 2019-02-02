Масса гетто: африканские церкви множатся на юге Лондона

15:42 04.02.2019

Шумные песнопения доставляют неудобство соседям, но у местных общин есть проблемы и посерьезнее



На задворках Лондона стремительно растет число церквей, основанных выходцами из африканских стран. В боро Саутуарк таких церквей уже более 250 - здесь сконцентрировано самое большое число африканских христиан за пределами континента. В то время как многие традиционные англиканские церкви пустуют, в этом районе воскресную службу еженедельно посещает более 20 тыс. человек. Почти 16% населения боро составляют выходцы из Африки и их потомки



Прихожане, почти полностью одетые в белое, собираются в бывшем здании завода. Здесь играют на барабанах, клавишных и гитаре, в то время как женщины молятся, простираясь на полу



Выступая перед собравшимися, пастор напоминает о запрещенных видах деятельности: членам общины нельзя курить, пить алкоголь и заниматься черной магией



Выйдя на улицу, пастор окропил святой водой машину одной из прихожанок. Она пришла за благословением и надеется избежать риска попасть в аварию



В округе открыто еще несколько африканских христианских церквей. Первые из них открыли свои двери еще в 1960-х годах, вторая волна началась через 20 лет



Приехав в южную часть Лондона воскресным утром трудно не заметить африканских прихожан в их разноцветных одеждах. Каждый из них ходит в свою церковь



Церкви начали появляться на месте бывших кинотеатров, складов, школ и офисов. По мере роста численности общины потребовались просторные помещения, которые рассчитаны на 500 и более человек. Зачастую трансляция служб ведется онлайн



"Мы молимся за эту страну", - говорит 54-летний уроженец Нигерии Абоседе Аджибаде. В Лондон он переехал 17 лет назад и работает в компании, которая занимается обслуживанием офисов. "Здешние люди принесли христианство в Африку, но не похоже, что они все еще служат Иисусу Христу", - добавляет он



В некоторых храмах поют только на африканских языках, в других - исключительно на английском. Кто-то из прихожан окунается в холодные воды Ла-Манша, в то время как другие считают присутствием Святого Духа, если кто-то из них внезапно заговорит на неизвестном языке



Воскресные службы в африканских церквях, как правило, очень громкие и радостные. "Церковь не должна быть кладбищем", - считает старший пастор Эндрю Аделеке, - Это место для торжества и поклонения. И красота должна выражать нашу любовь к Богу, даже если наши жизни не совершенны". Впрочем, другим соседям шумные мессы порой доставляют неудобства



Но помимо недовольных соседей у африканских церквей есть и более существенные проблемы. Они помогают продуктами тем, кто едва сводит концы с концами, и пытаются уберечь молодых людей, которые рискуют стать частью криминального мира



Африканские церкви пытаются балансировать между сохранением национальной идентичности и либеральным мировоззрением молодого поколения. Многие из них никогда не жили за пределами Великобритании и далеки от консервативных учений пятидесятников - первого поколения эмигрантов с Африканского континента