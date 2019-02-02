Индия: полтора миллиарда религиозных революционеров. Партия Моди ставит на "хиндутву", - А.Шпунт

15:43 04.02.2019

Индия: полтора миллиарда религиозных революционеров



Партия Нарендры Моди ставит на "хиндутву"



В конце прошлой недели в Верховном cуде Индии произошло сенсационное событие, ставшее объектом пристального внимания не столько экспертов юриспруденции и аналитиков судебной практики, сколько политических технологов и экспертов.



Правительство Нарендры Моди - лидера правящей Бхаратия джаната парти (БДП) - попросило суд передать часть спорной земли вокруг Рам Джанамбхуми - культового для индусов места, в котором, согласно канонам индуизма, родился Рама - трасту, созданному для надзора за строительством культового центра в честь Рамы. В этом не было бы никакого особого политического подтекста, но в XVI в. тогдашние мусульманские правители Индии сровняли с землей существовавший с незапамятных времен храм Рамы, а на его месте построили мечеть "Бабри". Мечеть простояла почти четыре столетия и за это время успела стать исторической и культовой ценностью для мусульман, а четверть века назад, в 1992 г., во время религиозных волнений была полностью разрушена индуистами.



Когда волнения утихли, возник политический гамбит вокруг участка земли, получивший в политической культуре Индии собственное название "диспут Айодхья" - участок находится на территории города Айодхья, расположенного в штате Уттар-Прадеш. Долго, годами лоббисты интересов индийских мусульман и индуистов маневрировали, то отжимая позицию оппонента, то нащупывая компромиссы. В результате дело о праве собственности на землю было подано в Высокий суд штата Уттар-Прадеш в Аллахабаде, приговор которого был объявлен 30 сентября 2010 года. Судьи Высокого суда постановили, что 1,12 гектара (да, речь идет об участке в советские сто "соток") земли в Айодхья должны быть разделены на 3 части. Треть отходит к правым национал-индуистам из организации "Хинди махасабх" для строительства, треть уходит в распоряжение исламского совета суннитских вакфов, а остальные "сотки" - в индуистскую религиозную конфессию Нирмохи Ахара, основанную в позапрошлом веке богатую "управляющую компанию" для сотен индуистских храмов по всей Индии.



Предметом спора судей было выяснение того факта, был ли до XVI в. на этом месте индуистский культовый комплекс - мусульмане за почти четыре столетия постарались стереть об этом даже память. Тем не менее раскопки, проведенные государственным археологическим агентством Индии, были приняты в качестве доказательства того, что существовавшая до этого конструкция была массивным индуистским религиозным сооружением. Мусульмане, разумеется, с этим не согласились, упирая на "государственный" характер археологических исследований, перекашивающий результаты в пользу индуистов, спор перешел в Верховный суд.



Способствовало этому то обстоятельство, что вердикт Высокого суда штата Уттар-Прадеш в Аллахабаде был де-факто попыткой просто перевести ответственность на Нью-Дели - ни одна из трех общин не могла построить чего-то "достойного" на тех клочках земли, что им достались.



Таких конфликтов с апелляцией к исторической правде, исконных правах и битвам археологов по всему миру столько, что если собрать всю кровавую жатву, которую эти "исторические" религиозные споры собрали только в этом, едва начавшемся веке, хватило бы на большую войну как минимум масштаба региона. Споры между "мы здесь были испокон времен" и "полтысячелетия тоже очень много" в умах вчерашних подростков преломляются в суицидальные теракты, а в умах политиков и генералов - в электоральные проценты и возможность узаконить "жесткие нормы общественной безопасности".



Это происходит по всему миру - от Фолклендов до Пешавара - и партия Нарендры Моди просто грамотно и эффективно использует отработанную в других точках мира технологию.



В мае в Индии пройдут общенациональные выборы, и тот, кто проконтролирует Уттар-Прадеш, со всей очевидностью, сформирует правительство. Штат является самой политически значимой провинцией Индии, - той, в которой индусы и мусульмане голосуют друг против друга. Он был опорой для БДП с 1989 года, и электоральные позиции партии после сноса мечети Бабри в 1992 году в Уттар-Прадеш заметно окрепли.



Но не все так просто: Уттар-Прадеш является домом для почти 40 миллионов мусульманских избирателей, это около 20% электората штата. После хода правительства Нарендры Моди в Верховном суде вряд ли хоть один голос из этих сорока миллионов достанется правящей Бхаратия джаната парти - но и ногами мусульмане-избиратели тоже голосовать, скорее всего, не будут. Они не мигранты и не пришельцы, живут здесь полтысячи лет.



Борьба развернется даже не между двумя, а между тремя сторонами. Правящей БДП противостоят главная оппозиционная партия Индийский национальный конгресс и новый игрок - возникший недавно союз двух крупных региональных сил - партии Самаджвади во главе с популярным Акхилешем Ядавом и партии Бахуджансамадж, возглавляемой Кумари Майавати, бывшей четыре срока премьером правительства Уттар-Прадеш.



По данным избирательной карты общенациональных выборов, в штате Уттар-Прадеш 40 избирательных округов, из которых 27 в западном штате Уттар-Прадеш и 12 в восточной части, где численность мусульманского электората от 30 до 45% населения. Тем не менее по итогам всеобщих выборов 2014 года ни один представитель мусульман не был избран в парламент Индии от штата Уттар-Прадеш, пока дополнительные выборы в Кайране не привели к победе первого кандидата от мусульман от партии Раштрия Джаната Дал - не мусульманской, а полинациональной.



Этот факт дает экспертам по электоральной политике Индии высказывать в местных аналитических изданиях мнение о том, что голосование в Уттар-Прадеш в меньшей степени определялось религиозным мотивом, а в большей степени - интересами избирателей как обывателей, участников экономической жизни, потребителей социальных сервисов государства.



Выверенный ход лидера Бхаратия джаната парти взорвал ситуацию - теперь голосование на выборах станет для многих присягой вере, голосом на весах "диспута Айодхья". Оценка деятельности кабинета, реформ Моди, социал-популистской повестки Конгресса - все уходит на второй план. Технологи Бхаратия джаната парти проанализировали настроение избирателей и пришли к выводу, что им это выгодней. Все очень просто - сухая политическая технология. Как, впрочем, везде, где идут споры об "исторической справедливости".



Дело в том, что, по оценкам экспертов, акцептором голосов мусульман будет не извечный оппонент БДП, партия Индийский национальный конгресс, чьи позиции в штате крайне слабы, а новички на общенациональном поле - союз регионалов из партий Самаджвади и Бахуджансамадж. А вот мобилизация индуистского электората пойдет именно в актив правящей партии.



Постепенный сдвиг Бхаратия джаната парти в политической риторике от прогрессизма "раннего Моди" к привычной для партии "хиндутве" (эклектичной протоидеологии мягкого национализма с опорой на индийскую культуру и оценку общественных процессов с точки зрения индуистских ценностей и индуизма) идет уже почти пять лет. План партстроительства БДП в 2014 году был скорректирован в сторону "хиндутвы" после перехода правительства Нарендры Моди к жестким социально-экономическим реформам, о которых подробно рассказывало ИА REGNUM. Реформы вызвали естественные напряжения в обществе, которые, в свою очередь, тоже подробно анализировались в публикациях ИА REGNUM. И нет никакого противоречия в том, что опытнейший политик и реформатор Нарендра Моди для защиты курса своего режима на глубокую модернизацию решил использовать всю клавиатуру - в том числе и архаичный, но так хорошо работающий религиозный фактор.



Александр Шпунт