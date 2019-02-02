В Киргизии опасаются, что экс-президент Атамбаев и его ближайшие соратники удрали из страны

16:27 04.02.2019

Фарид Ниязов полетел вслед за Алмазбеком Атамбаевым?

04 февраля 2019 - Бакыт Стамов



Фарид Ниязов полетел вслед за Алмазбеком Атамбаевым?



В СДПК опровергли информацию, что экс-советник президента Фарид Ниязов улетел в Москву. Об этом редакции VB.KG сообщила представитель cоциал-демократов Кундуз Жолдубаева.



По ее словам, он находится в Бишкеке.



- Фарид Аблезимович никуда не собирался улетать. Он всего лишь провожал в аэропорту сестренку, которая приезжала на поминки брата. Почему из этого пытаются сделать шум, непонятно, - подчеркнула она.



Отметим, по данным отечественных СМИ, экс-советника президента Фарида Ниязова видели в аэропорту "Манас", якобы намеревавшегося улететь в Москву.



Ранее стало известно, что из страны улетел Алмазбек Атамбаев. В СДПК подтвердили, что он с супругой и сыном полетел отдыхать в ОАЭ. Но, пообещали представители партии, он вернется.