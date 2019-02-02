При КырМинкульте создается Госпредприятие "Кыргыз туризм"

16:30 04.02.2019

3 февраля 2019 - Елена Цой



Для эффективной реализации госполитики в сфере туризма создается Государственное предприятие "Кыргыз туризм"



При Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики создается Государственное предприятие "Кыргыз туризм".



Соответствующее решение подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.



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Государственное предприятие "Кыргыз туризм" создается в целях эффективной реализации государственной политики в сфере туризма и рационального использования объектов санаторно-курортных организаций, находящихся в государственной собственности.



Задачами Государственного предприятия "Кыргыз туризм" являются:



- создание механизма, обеспечивающего исполнение политики в сфере туризма на государственном и региональном уровнях;



- развитие рынка туристских, экскурсионных, гостиничных и сопутствующих туризму услуг, привлечение инвестиций в развитие туристического бизнеса;



- модернизация инфраструктуры туристических объектов, сервис-центров, находящихся в государственной собственности.



Государственное предприятие "Кыргыз туризм" будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и утвержденным Уставом.



Директор Государственного предприятия "Кыргыз туризм" назначается на должность и освобождается от должности Премьер-министром Кыргызской Республики сроком на два года, сообщает пресс-служба правительства.



Официально кандидатуры на этот пост еще не названы.