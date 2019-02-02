Ташкент. Алишер Султанов сменил кресло Узб-вице-премьера на министра энергетики

16:53 04.02.2019

АЛИШЕР СУЛТАНОВ СМЕНИЛ ПОРТФЕЛЬ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА НА МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев освободил Алишера Султанова от должности вице-премьера и назначил его министром энергетики республики, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве.



Как отмечают издания, Алишер Саидаббасович Султанов освобожден от должности заместителя премьер-министра - руководителя комплекса по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической и металлургической промышленности: есть соответствующий указ главы государства.



Другим указом Султанов назначен министром энергетики - главой нового ведомства, создаваемого по решению президента.



Султанов c 1 ноября 2017 года занимал должность вице-премьера, председателя АО "Узбекнефтегаз", в сентябре 2018 год он освобожден от должности главы холдинга.