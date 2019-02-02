Каким будет новый герб Ташкента

17:13 04.02.2019

Депутаты решили узнать мнение ташкентцев о новом гербе столицы



В Ташкенте завершается финальная часть конкурса по определению нового символа (герба) города, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Напомним, что 16 июля 2018 года по инициативе Общественного совета при столичном хокимияте был объявлен открытый профессиональный конкурс на разработку герба Ташкента, который продлился до 17 сентября 2018 года.



Для участия в конкурсе были приглашены специалисты, имеющие профильное образование или профессиональный опыт в сфере изобразительного искусства, дизайна, графики, иллюстрации, рекламы и смежных областей деятельности. При этом персональные приглашения для участия в конкурсе были направлены всем членам Академии художеств, ведущим дизайнерам и специалистам-соотечественникам, работающим за рубежом.



"Для отбора работ, определения призеров и победителя конкурса, была сформирована Конкурсная комиссия, в которую вошли четыре академика Академии художеств Узбекистана, искусствоведы, специалисты по геральдике, в том числе, и автор герба Узбекистана Анвар Мамаджанов, художники, дизайнеры и представители общественности", - отметили в Общественном совете.



Для участия в конкурсе было подано 310 проектов и предложений. В нем приняли участие 118 художников и дизайнеров. После обсуждения работ специалистами были определены финалисты.



Из пяти финальных работ был отобран лучший проект, который в январе был представлен на обсуждение Ташкентскому городскому Кенгашу народных депутатов. Депутаты провели слушания и рекомендовали получить мнение горожан, которое будет обязательно принято во внимание при представлении лучшего проекта для утверждения со стороны хокимията города Ташкента.



С этой целью в книжном комплексе "Китоб олами" по адресу Мустакиллик-6 в эти дни проводится выставка работ участников, которая завершится торжественной церемонией оглашения результатов конкурса и награждения финалистов и автора лучшего проекта.



Отметим, что создание нового герба – знаковое событие для нашего города, который находится на новом этапе своего развития. Сегодня Ташкент, сохраняя свои культурные традиции и историю, уверенно смотрит в будущее. Поэтому новый герб призван не только усилить у ташкентцев чувство гордости, единения и сопричастности к родному городу, но и стать для туристов, гостей столицы легко узнаваемым и запоминающимся символом.



Темир Исаев