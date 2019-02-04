Узбекистан начинает 7/02 "роуд-шоу" презентации своих первых международных гособлигаций

17:27 04.02.2019

УЗБЕКИСТАН ГОТОВ К ВЫПУСКУ ПЕРВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ



В целях выпуска и успешного размещения первых государственных международных облигаций Республики Узбекистан, с 7 по 14 февраля 2019 года в городах Нью-Йорк, Бостон (США) и Лондон (Великобритания) пройдут "Роуд-шоу" (встречи с инвесторами).



По итогам встреч, исходя из условий и тенденций на международных финансовых рынках, планируется выпуск первых государственных международных облигаций страны на период 5 и/или 10 лет, сообщает пресс-служба Минфина.



Во время "Роуд-шоу", ожидаются проведение переговоров делегации Республики Узбекистан с крупными инвесторами. По итогам встреч, будет осуществлен первые шаги по интеграции с международными финансовыми рынками.



Напоминаем, что со стороны Республики Узбекистан, JP Morgan был назначен глобальным координатором и совместным букраннером, Citi и Gazprombank – совместными ведущими менеджерами и букраннерами.

4.02.19