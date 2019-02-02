Иран как третья сила, - Гульнара Инандж

17:31 04.02.2019

В современной ближневосточной геополитике Иран является третьей силой



Гюльнара Инандж, директор Международного онлайн аналитического центра "Этноглобус" (ethnoglobus.az), эксперт



События последних лет, происходящих на планете , в том числе на Ближнем Востоке свидетельствуют о том, что все попытки представить мир после развала Советского Союза однополярным , не соответствует действительности.



Уже в борьбе за раздел сферу влияния на Ближнем Востоке выступают не только США и Россия (как преемник СССР), но и региональные государства, в том числе Иран.



В 70-х гг. прошлого века когда иранский шах стремился стать равноправным игроком в регионе , но в ответ получал только обещания. 1.



Западные партнеры не были заинтересованы в экономическом усилении Ирана, поэтому отговаривали шаха от создания своей тяжелой промышленности, в первую очередь черной металлургии, и отказали ему в содействии в этом деле.



Позже поддержкой Советского Союза и в Исфахане был построен первый в стране металлургический комбинат тяжелой промышленности с полным циклом производства.2.



В период холодной войны Иран использовался как плацдарм против советского режима, но Западу не был нужен сильный и равный партнер в регионе.



С победой исламской революции в Иране, в регионе появилась третья сила.



Фактически лидер исламской революции Хомейни претворил в жизнь попытки шаха Пехлеви превратить Иран в конкурентоспособную геополитическую мощь на Ближнем Востоке.



В современной ближневосточной геополитике Иран являетсязначимым фактором, третьей силой с которым просто вынуждены считаться как на востоке, также на западе и на севере.



Тегеран с дерзкой внешнеполитической политикой добился признания его ближневосточных позиций на международной арене.



К примеру, элитное иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР) участвует в военных операциях сирийского правительства. Иран присоединился к Женевским мирным переговорам в ноябре 2015 года после того, как Вашингтон согласился с участием Тегерана во встрече. Вместе с Россией и Турцией Иран также был одним из организаторов переговоров в Астане.3.



То есть, тегеранские власти активно участвуя на военных действиях, тем самым вынуждают признать Иран как сторону на мирных переговорах по сирийскому вопросу.



Тегеран укрепляет свои позиции в Ираке посредством арабской-шиитской общиной страны, признающаяся как сторона во внутриполитическом разделе власти.



19 мая 2018 г. после парламентских выборов в Ираке самый лучший результат по итогам голосования в Совете представителей Ирака оказался у коалиции "Саирун" ("Идущие вперед"), возглавляемой шиитским политиком и проповедником Муктадой ас-Садром - блок получил 54 мандата. Второе место заняла коалиция "Фатх"("Победа") во главе с командиром шиитской военизированной организации "Бадр", бывшим министром транспорта Хади аль-Амири - теперь коалиция располагает 47 депутатскими мандатами. 4.



После объявления антиранских санкций власти Ирака официально заявили, что не станут следовать всем санкциям США против Ирана, а ограничатся отказом от использования доллара в торговле с Тегераном. 5.



Данный шаг Багдада можно оценить как результат влияния Тегерана в иракской политике.



Кроме того, Тегеран играет важную роль в ослаблении использования курдской карты в регионе и попытки расчленения Ирака и Сирии. При расколе Ирака и Сирии с предоставлением курдамгосударственности, часть территорий этих государств, населенных шиитами перешли бы под контроль Ирана. В современном мире подобный опыт уже имеется в Абхазии, Южной Осетии, Донбассе и в Крыму .



Следует отметить, что как бы эти действия не были характеризированы соперничающими сторонами, Москва сделала опережающий шаг против попыток своего вытеснения из Черного моря. То есть, этот факт оставляет за каждым государством право защищать свои границы, вплоть до возможного военного внедрения на территории граничащих стран, если оттуда просачивается опасность. По этому принципу действует Турция, вытесняющая курдских боевиков и радикальных исламистов.



Иран, поддерживая йеменских шиитов вынуждает нервничать Саудовскую Аравию. В результате королевская семья то объявляет о возможности признания Израиля, то создании арабского НАТО, то призывает к сотрудничеству Тегеран.



Иран, конечно же, проявляет себя в политике Израиля в регионе, последний обвиняет Тегеран в отстрелах его позиций на Голанских высотах, в поддержке "Хезболлах" и палестинцев в их враждебности против еврейского государства.



Приведенные примеры это только часть фактов , которые демонстрируют роль Ирана как третьей силы, препятствующей биполярному миру.



В борьбе за раздел мира великие державы не замечают, или недооценивают позицию и возможности региональных государств. Иначе Запад, в частности США со своей попыткой демократизации не привели бы укреплению и расширению влияния Ирана и Турции. Но Турция это уже другая тема.



Источники:

1. Виноградов В. М. Наш Ближний Восток. Записки советского посла в Египте и Иране, / В. М. Виноградов - "Алгоритм" 2016, - (Мемуары под грифом "секретно").

2.тамже.

3.https://www.dw.com/ru/

4.https://russian.rt.com/world/article/514983-irak-iran-rossiya-vybory-ssha

5.https://riafan.ru/1087947-irak-poyasnil-svoyu-poziciyu-po-sankciyam-ssha-protiv-irana