Ачилбай Раматов назначен первым вице-премьером - министром транспорта Узбекистана

18:00 04.02.2019

Ачилбай Раматов назначен первым вице-премьером - министром транспорта. Джамшид Кучкаров, Азиз Абдухакимов и Танзила Нарбаева сохранили посты вице-премьеров.



Ачилбай Джуманиязович Раматов указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева назначен первым заместителем премьер-министра - министром транспорта. Как сообщили "Газете.uz" источники в правительстве, об этом было сообщено на заседании в Кабинете Министров в понедельник.



Ранее Ачилбай Раматов (1962 г. р.) занимал должность первого заместителя премьер-министра, председателя правления (с 2002 года) железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" - руководителя правительственного комплекса по вопросам комплексного развития территорий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройиндустрии.



Официальной информации о создании Министерства транспорта пока не было, однако в Государственной программе Узбекистана 2019 года предусмотрено до 1 июля создать орган, осуществляющий единую государственную тарифную политику по государственному управлению в сфере транспорта (воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и метрополитена). Новому органу должны быть переданы государственно-властные полномочия "Узбекистон темир йуллари" и Национальной авиакомпании "Узбекистон ҳаво йуллари" (Uzbekistan Airways).



Впервые о планах создания Министерства транспорта было заявлено на совещании под председательством Шавката Мирзиеева по вопросам автомобильного транспорта 28 августа прошлого года. Однако агентство УзА, сообщившее о новом министерстве, позже удалило упоминание о нем.



Азиз Абдукахарович Абдухакимов, с 28 мая 2018 года бывший заместителем премьер-министра - руководителем правительственного комплекса по вопросам образования, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма, стал заместителем премьер-министра по вопросам социального развития.



Джамшид Анварович Кучкаров (1964 г. р.), с ноября 2017 года занимавший должность заместителя премьер-министра - министра финансов - руководителя комплекса Кабмина по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса, назначен заместителем премьер-министра - министром финансов.



Заместитель премьер-министра - председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева сохранила свою должность.



Ранее мы сообщали о назначении Эльера Ганиева заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, а бывшего вице-премьера Алишера Султанова - министром энергетики.



Напомним, должности заместителей премьер-министра - руководителей комплексов по отраслям экономики и социальной сферы были упразднены постановлением президента от 28 января, а их число было сокращено с восьми до пяти.



Документом запрещено одновременное осуществление премьер-министром, его заместителями и советниками руководства над хозяйственными обществами и компаниями, а также другими организациями с государственной долей.