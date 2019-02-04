 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Колумбии убит вождь "FARC - Революционных вооруженных сил Колумбии" Родриго Кадете
21:54 04.02.2019

В Колумбии убили вождя революции
Один из бывших лидеров повстанческой группировки FARC погиб в ходе спецоперации

В ходе спецоперации на юге страны в субботу "нейтрализовали" Родриго Кадете - одного из бывших лидеров леворадикальной группировки, а ныне политической партии "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Он участвовал в растянувшихся на четыре года мирных переговорах между FARC и правительством, но отказался принять результаты мирного договора, заключенного в 2016 году. Последние годы лидер повстанцев пытался объединить бывших бойцов FARC, которые не сдали оружие.

"Сегодня в ходе безупречной операции правоохранительных органов был нейтрализован один из крупнейших преступников, принадлежащих к диссидентам из FARC или оставшимся группам (боевиков.- "Ъ")",- заявил президент Колумбии Иван Дуке в субботу. Мужчину вместе с девятью другими "партизанами-диссидентами" убили во время штурма, в котором участвовало более двухсот военнослужащих спецназа.

"Революционные вооруженные силы Колумбии" были сформированы в 1964 во время гражданской войны в стране. Леворадикальная "боливарианская" повстанческая группировка достигла своего расцвета в 1990-е - начале 2000-х годов, когда ее "народная армия" насчитывала до 20 тыс. бойцов. FARC финансировала свою войну с колумбийским правительством за счет "революционных налогов", взыскиваемых с крупных производителей кокаина, и выкупов захваченных в ходе конфликта заложников. Лидер боливарианской революции в Венесуэле Уго Чавес также обвинялся в оказании поддержки FARC, что правительство Венесуэлы, впрочем, отрицает. За полвека конфликта между FARC и колумбийскими властями не менее 220 тыс. человек погибли, еще несколько миллионов пропали или были насильственно перемещены.

Погибшего Родриго Кадете президент Иван Дуке назвал "одной из наиболее мрачных фигур" в группировке. Он считался вторым по старшинству в главной группе диссидентов, исключенных из FARC в 2016 году после того, как они отказались сложить оружие по условиям мирного договора с властями.

Мирный договор, заключенный в 2016 году, стал кульминацией четырехлетних переговоров между группировкой повстанцев-марксистов и правительством Колумбии. По условиям соглашений бойцы FARC должны были сдать оружие и демобилизоваться, а сама повстанческая организация должна была стать политической партией с местами в колумбийском парламенте. Так, в марте 2018 года представители FARC впервые приняли участие в выборах в обе палаты парламента Колумбии. В результате они получили по пять мест в Палате представителей (из 165) и Сенате (из 108).

Тем временем часть партизан отказалась от участия в мирном процессе. Родриго Кадете пытался найти и объединить тех из разбросанных по джунглям бывших боевиков FARC, кто еще не сложил оружие. По словам министра обороны Колумбии Гильермо Ботеро, таких было около 1,7 тыс. Кадете надеялся перегруппировать их, создать новое движение и продолжить борьбу против властей, несмотря на перемирие между FARC и правительством Колумбии.

Даниил Вигет
"Коммерсантъ" от 04.02.2019,

Источник - kommersant.ru
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