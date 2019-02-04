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Талибы едут делегацией в Москву "с частным визитом"
21:58 04.02.2019

Талибы приедут с частным визитом
Новую конференцию по Афганистану в Москве созвали общественники

В Москве 5–6 февраля пройдет конференция "Межафганский диалог", в которой примет участие целый ряд афганских оппозиционных политиков, включая и представителей террористического движения "Талибан" - их делегация будет насчитывать десять человек. А вот президент Афганистана Ашраф Гани охарактеризовал мероприятие как "сборище жаждущих власти" и направлять туда своих представителей не стал. Российские власти в свою очередь заявили, что воспринимают встречу "очень позитивно", однако не имеют к ней никакого отношения и не планируют встречаться с участниками. По официальной информации, мероприятие организует афганская диаспора в России во главе с предпринимателем Мохаммадом Надир Шахом.

Во вторник в Москве пройдет уже вторая за последние полгода конференция с участием делегации запрещенного в России террористического движения "Талибан". Первый раз талибы приезжали в Россию 9 ноября 2018 года на консультации по афганскому урегулированию "в московском формате".

Однако новая встреча будет иметь целый ряд важных отличий.

Если в ноябре афганских гостей встречали министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, то на этот раз российских дипломатов (как и дипломатов любых других стран) не будет вовсе.
Господин Кабулов уточнил, что у российского МИДа даже не запланированы переговоры с участниками, хотя Москва "смотрит на эту встречу очень позитивно". Организационный комитет мероприятия также возглавляет не представитель российских властей, а один из лидеров афганской диаспоры в России, предприниматель Мохаммад Надир Шах. Судя по базе данных Rusprofile, господин Надир Шах руководит ООО "Алокозай-Интернешнл" - компанией, которая занимается "оптовой торговлей табачными изделиями". Кроме того, он входит в число учредителей ООО "Русиндустриястрой" и ряда других юридических лиц. "Готовясь к "Межафганскому диалогу", афганская диаспора провела несколько собраний с участием примерно 250 человек,- уточнил "Ъ" директор Центра изучения современного Афганистана и член оргкомитета конференции Омар Нессар.- Собрания проходили в Москве, но на них были и представители общин из регионов России".

При этом все предположения о том, что истинным организатором встречи все же были российские власти, в Москве категорически отвергали. "Утверждается, что "под вывеской" внутриафганской встречи якобы состоится очередное заседание московского формата консультаций по Афганистану,- заявили агентству "РИА Новости" в МИД РФ.- Со всей ответственностью заявляем, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью". Впрочем, приглашением журналистов на пресс-конференцию о готовящейся встрече все равно занимались сотрудники департамента информации и печати МИД РФ. "Нам небезразлично, что происходит в Афганистане,- говорилось в заявлении Мохаммада Надир Шаха на ней.-

Мы способны внести свой вклад в поиск путей достижения мира на нашей исторической родине. Поэтому мы считаем, что наступил момент для организации широкого межафганского диалога".

Делегация талибов, приезжающая в Москву во вторник, будет вдвое больше, чем в первый визит,- не пять, а десять человек. Возглавлять организацию по-прежнему будет глава политического офиса "Талибана" в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Кроме того, на "Межафганский диалог" приедет целый ряд влиятельных афганских оппозиционеров: экс-президент страны Хамид Карзай, экс-заместитель главы МИД Хекмат Халиль Карзай, бывший советник по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, лидеры таджикской общины Атта Мохаммад Нур и Исмаил Хан, бывший второй заместитель главы правительства Хаджи Мохаммад Мохакик и другие.

Стоит отметить, что многих из этих людей Москва собиралась пригласить на ноябрьские консультации, но не смогла - из-за резкой реакции президента Афганистана Ашрафа Гани. Как рассказывал на пресс-конференции в МИД РФ Замир Кабулов, "почти все потенциальные приглашаемые были готовы прислать представителей, но президент Афганистана в нервозной форме стал возражать против этого".

Как объяснили "Ъ" в оргкомитете "Межафганского диалога", власти Афганистана тоже были приглашены в Москву, но сразу дали понять, что не собираются участвовать.
Но если президент Гани в понедельник охарактеризовал встречу как "сборище жаждущих власти", то риторика афганского премьера Абдуллы Абдуллы была мягче. "Если конференция создаст возможность для реальных мирных переговоров, то она может стать шагом вперед",- сказал он в эфире афганского телевидения.

По словам члена оргкомитета Омара Нессара, "если стороны договорятся, они выступят с совместным заявлением, но это зависит не от организаторов". Пока же свою позицию раскрыла лишь команда экс-президента Карзая. Как сообщает "Интерфакс", она будет "настаивать на сохранении сильного и демократического центрального правительства", но при этом "выразит поддержку усилиям США по афганскому мирному процессу под руководством Залмая Халилзада". Напомним, спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад недавно провел шестидневные переговоры с "Талибаном" в Дохе, пытаясь убедить их сесть за стол переговоров с Кабулом.

По словам эксперта по Афганистану, члена Российского общества политологов Андрея Серенко, сомнений в том, что мероприятие на самом деле организовано российскими властями, нет. "Понятно, что такие участники не приехали бы без санкции МИДа и Администрации президента,- сказал он "Ъ".- Однако такое прикрытие позволяет избежать упреков в государственном вмешательстве и лишнего общения с официальным Кабулом. Москва не любит афганского президента Гани и ранее делала ставку на Хамида Карзая". Что же касается целей, которых пытается достичь Москва, то их сразу две, считает господин Серенко. Первая - укрепить доверие в отношениях с талибами.

"Талибан" категорически отказывается общаться с афганским правительством, называя их марионетками Вашингтона. И здесь Россия неформально поддерживает его позицию",- сказал эксперт.

Вторая же цель, по мнению господина Серенко, это негласная поддержка Мохаммеда Ханифа Атмара на президентских выборах, запланированных на июль. "В окружении Атмара и находятся те люди, с которыми поддерживает контакты российский дипломат Замир Кабулов,- пояснил Андрей Серенко.- И Москва пытается установить политическую смычку между Атмаром и талибами. Это даст ему определенные козыри в ходе предвыборной кампании, ведь он сможет сказать: нынешнее правительство не может наладить контакт с талибами, а я его уже наладил".

Кирилл Кривошеев
"Коммерсантъ" от 04.02.2019,

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549306680
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