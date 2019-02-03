 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 04.02.2019
22:31  Де-русификация на марше. 6 766 казахстанцев переселилось из юга на север по региональной квоте в 2018 году
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Воскресенье, 03.02.2019
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    Казахстан   | 
Де-русификация на марше. 6 766 казахстанцев переселилось из юга на север по региональной квоте в 2018 году
22:31 04.02.2019

6 766 казахстанцев переселилось из юга на север по региональной квоте в 2018 году
В 2018 году региональная квота приема переселенцев была установлена в количестве 1 517 семей переселенцев, или 6 363 человека. В течение года из трудоизбыточных регионов в северные регионы переселено 6 766 человек (1 858 семей), или 106% от плана

enbek.gov.kz, 4 февраля

В 2018 году региональная квота приема переселенцев была установлена в количестве 1 517 семей переселенцев, или 6 363 человека. В течение года из трудоизбыточных регионов в северные регионы переселено 6 766 человек (1 858 семей), или 106% от плана.
Напомним, что Госпрограммой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" для стимулирования мобильности трудовых ресурсов предусмотрены меры господдержки лицам, добровольно переселяемым в регионы, определяемые Правительством.
В соответствии с Законом РК "О миграции населения" к регионам выбытия переселенцев относятся Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области. В них ежегодный прирост населения за последние 10 лет составил более 2% от численности населения области, а плотность населения – более 6,4 человек на квадратный километр.
Регионами приема переселенцев стали Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
Участникам добровольного переселения предоставляются субсидии на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (88 тыс. тенге). Для покрытия расходов по аренде жилья и оплате коммунальных услуг ежемесячно в течение 12 месяцев на семью выплачивается от 15 до 30 МРП (от 39 тыс. до 76 тыс. тенге).
Кроме того, с 2018 года работодателям предоставляются субсидии в размере 450 МРП (1 136 тыс. тенге) за каждого принятого на постоянную работу работника (не менее 5 человек) из числа переселенцев.
Также был запущен новый инструмент, направленный на развитие новых бизнес-идей среди переселенцев и оралманов. Для этого участникам программы предоставляются государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей в размере до 100 МРП (252 тыс. тенге).
Предусмотрены и вопросы обеспечения жильем – в соответствии с поручением Главы государства с 2019 года в программу введен новый механизм по строительству и приобретению жилья для переселенцев с участием работодателей. После пилотного внедрения в Северо-Казахстанской области его планируется распространить в других регионах приема переселенцев. Новый механизм позволит в предстоящие три года обеспечить жильем около 3 тысяч переселяющихся семей.
Для расширения охвата мерами поддержки переселенцев предусмотрено приоритетное право участия в добровольном переселении выпускников проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін").
Как показывает анализ, более половины переселенцев переехали в Павлодарскую – 31%, Восточно-Казахстанскую – 27%, Северо-Казахстанскую – 22%, Костанайскую области – 16%.
Большинство из них выехали из Туркестанской области – 36%, из Алматинской – 28%, из Жамбылской – 15%, из Кызылординской – 13,5%, из Мангистауской области – 2,7%.
48% переселенцев, или 3 265 человек, трудоспособного возраста. Из них трудоустроены 2 208 человек или 70%. Кроме того, 180 человек заняты предпринимательской деятельностью и 112 человек охвачены обучением на новом месте жительства.

Источник - enbek.gov.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549308660
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