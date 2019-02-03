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Палестинская автономия в преддверии упразднения
00:17 05.02.2019

Трамп полностью прекратил помощь палестинцам

Американская администрация прекратила полностью финансовую поддержку Палестинской автономии на Западном берегу (в Иудее и Самарии) и в секторе Газа. Еще пару лет назад Вашингтон вкладывал в них около восьмисот миллионов долларов ежегодно. После прихода Дональда Трампа к власти ситуация изменилась коренным образом: сумма помощи уменьшалась, а ныне вливания в палестинцев из американской казны равны нулю.

Это произошло не сразу. Мы сообщали, как вашингтонская администрация урезала сперва помощь сектору Газа год назад. Как известно, в Газе правит Хамас. Затем настал черед автономии, возглавляемой Маухмудом Аббасом с его соратниками по ООП. Шаг за шагом и вот - последний шаг.

Нынешнее жесткое решение связано с прямой поддержкой террора властями автономии. Так, в ходе минувшего года семьи террористов, отбывающих сроки в израильских тюрьмах за тягчайшие преступления, получили в награду 230 миллионов долларов. Сия наипрямейшая поддержка террористам из бюджета автономии сделала американские денежные дары невозможными. Конгресс принял специальный закон, да и смысл политики президента Трампа - никак не в прямом поощрении террора против Израиля.

Существует и обратная сторона медали. Вооруженная милиция под контролем Махмуда Аббаса в Иудее и Самарии (на Западном берегу) вносит реальный вклад в предотвращение терактов против Израиля и способствует сохранению порядка в своей вотчине. Американская помощь силам безопасности автономии Махмуда Аббаса составляла 60 миллионов в год. Сейчас и эти деньги тоже будут урезаны. Любопытно, что в Израиле это вызывает некоторое замешательство. Привычное сотрудничество с боевиками Махмуда Аббаса оказалось под угрозой. Казалось бы, есть все основания радоваться. Но любая крупная бюрократическая структура не любит перемен. Так и в Израиле воспринимают с ленивой опаской нынешние перемены. Хотя аналитикам очевидно, что упразднение всей системы Палестинской автономии - дело неизбежное и необходимое для стабильности в регионе.

Вышеуказанная иная сторона медали нисколько не указывает на политическое согласие между Палестинской автономией и Израилем: структуры ООП (Организации Освобождения Палестины) не готовы смириться с существованием Израиля. Прямое поощрение терроризма со стороны этой администрации автономии аннулируют ее формальные заверения об отказе от террора. Да и ее полнейший провал в обеспечении необходимым собственного населения по причине коррумпированности и некомпетентности вызывает у спонсоров усталость и раздражение.

В этих спорах Россия оказалась в стороне. В ходе последних лет Москва тратила на помощь автономии в Иудее и Самарии (Западного берега) и сектора Газы не более 10 миллионов долларов в год. Парадоксально, но факт: американская администрация вкладывала в антиизраильский террор (среди прочего) восемьсот миллионов долларов в год, а Россия - в восемьдесят раз меньше.

Все мировые СМИ обсуждают окончательное прекращение американской помощи Палестинской автономии. Западные обозреватели по большей части выражают обеспокоенность суровой долей палестинцев и критикуют политику президента Трампа. Однако настоящей новостью здесь можно считать предстоящую новость о расформировании Палестинской автономии.

Ликвидация палестинского самоуправления не объявлена на данном этапе ни США, ни Израилем. Тем не менее прекращение американской помощи воспринимается в наших краях как готовность Вашингтона к уходу со сцены автономии в Иудее и Самарии (на Западном берегу).

Как это ни странно, но Израиль не проявляет расторопности в данном вопросе. (Следует подчеркнуть, что мы говорим сейчас только об автономии Махмуда Аббаса и не касаемся проблемы сектора Газа.) Израильское ленивство в данном вопросе объясняется как характерной для бюрократической машины косностью, так и нежеланием совершать резкие поступки накануне выборов в Кнессет. Но главная причина израильской вялости - нежелание брать на себя ответственность за полтора миллиона арабов автономии.

Тем не менее расформирование Палестинской автономии стоит на повестке дня. Можно предположить, что примеру Трампа последуют другие спонсоры Махмуда Аббаса. Оказавшись без средств к существованию, Палестинская автономия будет вынуждена признать банкротство. И тогда к исполнению обязанностей приступит Израиль. Территории будут снова управляться военной администрацией. Покуда Израиль не присоединит их окончательно.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549315020
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