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Что хочет Бишкек за второй "Кант". Москва готова к переговорам об открытии еще одной военной базы РФ в Киргизии, - "НГ"
09:05 05.02.2019

Москва готова обсуждать с Бишкеком вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, находясь в Бишкеке. В ходе переговоров министра с президентом Сооронбаем Жээнбековым обсуждалась повестка предстоящего визита главы России Владимира Путина в Киргизию. Планы России усилить военное присутствие в Центральной Азии эксперты объясняют не столько сугубо практической необходимостью, сколько желанием Москвы продемонстрировать сохранение доминирующего положения в регионе.

Глава российского МИДа Сергей Лавров свой визит по странам Центральной Азии начал с Киргизии. В Бишкек он прибыл для подготовки предстоящего государственного визита Владимира Путина, который запланирован на конец марта.

"Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами", – заявил Сооронбай Жээнбеков в понедельник на встрече в Бишкеке с Сергеем Лавровым. Он отметил, что со вступлением Киргизии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) российско-киргизские отношения перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества: "С удовлетворением отмечаю положительную динамику роста торгового оборота между нашими странами".

Посол Кыргызской Республики в РФ Аликбек Джекшенкулов сказал "НГ", что "одним из главных вопросов в межгосударственной повестке является создание условий для повышения уровня торгово-экономического сотрудничества и двусторонних отношений". Киргизия, по его словам, заинтересована в российских инвестициях, в приходе российского бизнеса – и не только больших компаний и крупных корпораций, но среднего и малого предпринимательства. Бишкек предлагает продвижение совместных проектов в области инфраструктурного строительства, транспорта, коммуникаций, энергетики, сельского хозяйства, железных и автомобильных дорог, развития агропромышленного комплекса на взаимовыгодных условиях. "Для нас важно обсудить с российской стороной как с главным союзником углубление военно-политического сотрудничества, укрепление взаимодействия в области обеспечения безопасности в Центральной Азии, противодействия новым вызовам и угрозам, возникающим со стороны Афганистана и спящих террористических ячеек в регионе. Выработать совместные практические действия по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом в Ферганской долине", – отметил киргизский дипломат.

Не исключено, что Путин и Жээнбеков вернутся к обсуждению вопроса открытия второй российской военной базы на территории Киргизии. "Москва готова обсуждать с Бишкеком этот вопрос. Это не наша инициатива. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности", – сказал он, выступая перед студентами Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

Киргизский военный эксперт, полковник Токтогул Какчекеев считает, что "коль мы являемся полноправными союзниками, то вся территория, которая входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), согласно уставу должна быть надежно защищена". "Следовательно, если будет открыта вторая военная база РФ в Киргизии, то "линия Мажино" (система оборонительных укреплений) Таджикистан–Киргизия принесет чувство защищенности, а экстремисты при этом получат предупреждение. Соответственно возможные конфликтные ситуации будут погашены в зародыше", – сказал "НГ" Токтогул Какчекеев.

Эксперт напомнил, что вопрос открытия военной базы на юге Киргизии был практически решен во время президентства Курманбека Бакиева. "Но США переиграли Россию, договорившись с Бакиевым. Он тогда продлил пребывание базировавшейся в аэропорту Манас американской военно-воздушной базы и блокировал открытие второго российского военного объекта. И только президент Алмазбек Атамбаев денонсировал соглашение с США. Но вопрос создания российской базы на юге страны может остаться нерешенным. Вашингтон активизируется в республике. В Киргизию назначен новый посол США Дональд Лу, который ранее уже работал в нашей стране – с 2003 по 2006 год он был заместителем главы дипломатической миссии США. Лу знает наши НПО (неправительственные организации), знает либералов в государственной власти, которые настаивают на улучшении отношений с Вашингтоном. Президент Жээнбеков уже заявил, что возможны новые договоры с США", – отметил Какчекеев. Однако, по мнению эксперта, создание военного объекта на юге Киргизии отвечает интересам Бишкека, поскольку предполагает вложение российских денег в развитие инфраструктуры юга республики.

Киргизский политолог Марс Сариев считает, что необходимости в открытии второй российской базы на территории республики нет. "Многочисленные военные учения по линии ОДКБ свидетельствуют о готовности стран региона противостоять возможным вылазкам экстремистов. Я считаю, что внешней угрозы странам Центральной Азии нет, чего не сказать о дестабилизации внутренней ситуации. В Киргизии ужесточается противостояние элит, непростая экономическая ситуация", – сказал "НГ" Сариев.

По мнению политолога, это одна из показательных черт киргизской политики – демонстрация готовности к тесному сотрудничеству с Россией. Тем более что ожидается мощное вхождение российских бизнес-структур в республику. "Россия берет под свой контроль Киргизские железные дороги (КЖД). Планируется построить железнодорожную ветку, которая соединит наши северные регионы с югом и выйдет на Казахстан и далее в РФ. Таким образом, можно будет поставить крест на китайском проекте "Пояс – путь", который должен пройти через Киргизию, Узбекистан и выйти через Кавказ в Европу. Обсуждаются совместные проекты в горнорудной промышленности, проекты разработки редкоземельных месторождений, вопросы реиндустриализации киргизской экономики. Киргизия находится в патовой ситуации. Получается, что, с одной стороны, появляются крупные инвестиционное проекты, с другой – усиливается внешняя поддержка власти. При этом стоит ожидать и большего контроля всей страны со стороны России", – резюмировал Марс Сариев.

После Киргизии Лаврова ждут в Таджикистане. "В Душанбе с президентом Эмомали Рахмоном и главой внешнеполитического ведомства Сироджиддином Мухриддином министр обсудит ход подготовки к двусторонним встречам на высшем уровне в этом году", – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, 5–6 февраля Лавров посетит Ашхабад, где предусматриваются переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, а также с главой МИДа Рашидом Мередовым.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
4.02.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549346700
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