В торге с Китаем США делают ставку на Вьетнам, - Вл.Скосырев

09:17 05.02.2019

Вашингтон хочет втянуть Ханой в свою орбиту



Владимир Скосырев

4.02.19



Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться в конце февраля. Глава Белого дома сказал, что обдумывает такой вариант. Ранее Вашингтон объявил, что готовится также саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По сведениям источников, в обоих случаях переговоры скорее всего состоятся во Вьетнаме. Его роль в мире при таком сценарии возрастет. По мнению экспертов, американцы ведут хитрую игру, стараясь сблизиться с бывшим врагом в пику Пекину.



Местом вероятной встречи называют город Дананг на вьетнамском побережье. У тех, кто следил за ходом американской войны во Вьетнаме, Дананг вызывает совершенно определенные ассоциации. Ведь в 1960–70-х годах там действовала огромная американская база с аэродромом и портом, через которую США переправляли в страну солдат и военные грузы.



И вот колесо истории сделало полный круг. Сегодня Вашингтон рассматривает Дананг как удобную точку на карте, где можно было бы договориться о сделке в торговом споре с Китаем и достичь понимания с Северной Кореей о ее денуклеаризации.



Председатель КНР и глава американской администрации, как передала со ссылкой на источник газета South China Morning Post, издающаяся в Гонконге, размышляют о встрече в Дананге 27 и 28 февраля. Трамп упомянул об этом, когда общался на днях с китайской торговой делегацией в Вашингтоне во главе с вице-премьера КНР Лю Хэ. Президент США сказал, что с удовольствием встретится с Си один или два раза ради того, чтобы заключить торговое соглашение.



Никакие детали подготовки к этому событию не были оглашены. МИД Китая указал лишь, что Си хочет поддерживать контакты с Трампом по разным каналам.



Вашингтон также готовится ко второму саммиту между Трампом и Ким Чен Ыном в конце февраля. Президент США сказал, что объявит его дату и место проведения на этой неделе, возможно, во вторник, когда он будет делать доклад о положении страны.



Газета Wall Street Journal сообщила, что во время беседы в овальном кабинете Белого дома китайская делегация предложила Трампу встретиться с Си на китайском острове Хайнань – после того, как президент США проведет саммит с Кимом. Как поясняет заместитель декана факультета международных исследований Народного университета в Пекине Цзинь Цаньжун, Китай предпочел бы на саммите с Трампом выступить в роли хозяина на своей территории.



"Это двусторонняя проблема. Третьи страны тут ни при чем. Китай пошел на огромные уступки в торговле. И если Трамп поедет в Восточную Азию, было бы идеальным, если бы он остановился на Хайнане", – указал китайский исследователь. Он также полагает, что Китай не хочет осложнять торговые переговоры обсуждением денуклеаризации Северной Кореи.



Китай остается крупнейшим торговым партнером и опорой КНДР. Ким Чен Ын четыре раза в течение года встречался с Си. Некоторые обозреватели считают, что он хочет использовать связи с Пекином как козырь на следующем саммите с Трампом.



Стоит напомнить, что на встрече Трампа с Си в декабре стороны договорились отложить дальнейшее повышение пошлин на 90 дней до 1 марта 2019 года. Но США грозили их поднять с 10 до 25% на китайские товары стоимостью 200 млрд долл., если американские претензии к этой дате не будут удовлетворены.



В беседе с "НГ" Дмитрий Мосяков, руководитель отдела Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН, отметил: "Понятно, почему США хотят провести саммиты во Вьетнаме. Они стараются максимальным образом развивать отношения с Ханоем и рассматривают его как ключевого союзника в Юго-Восточной Азии. Американцы поддерживают связи как с официальными властями, так и с интеллигенцией".



По словам эксперта, США хотят показать, что Вьетнам, который был врагом, превращается в друга Америки. "Это хитрый ход. Он должен показать доверие Вашингтона к вьетнамскому руководству. Американцы хотят превратить Дананг в витрину Вьетнама, подобно Ханою и Хошимину, – пояснил Мосяков. – В то же время вьетнамско-китайские отношения стали стабильными. Министр обороны Вьетнама побывал в Китае, они обсуждали тему сотрудничества".



Поедет Си Цзиньпин во Вьетнам или нет, трудно сказать. Ведь Китай видит смысл американской игры. Он не забыл, что в конце прошлого года вице-президент США Майкл Пенс обвинял Китай в нечестной торговле, экспансии и других смертных грехах, заключил эксперт.