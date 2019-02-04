 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран увеличил дальность и точность своих баллистических ракет, - И.Субботин
09:29 05.02.2019

"Умные" боеголовки способны достичь Израиля и стран Персидского залива
Игорь Субботин

4.02.19

Иран представил модернизированные баллистические ракеты с "умной" боеголовкой, которые, по его оценкам, способны достигать территории Израиля и стран Персидского залива. Это приурочено к продолжающимся торжествам по случаю 40-летия Исламской революции. В экспертной среде обращают внимание на то, что в последнее время Тегеран ведет работу по улучшению точности своих ракет. Израиль считает подобную ситуацию опасной.

Модернизация произошла благодаря тому, что Тегеран оснастил "умной" боеголовкой свои прежние ракеты Khoramshahr ("Хорремшехр"): первое поколение было представлено еще в 2017 году. Улучшенная версия может выдержать вес боеголовок в 2 т.

Радиус ее действия ограничен 2 тыс. км, однако наблюдатели говорят, что ракета способна пролететь и дальше. Сообщения о получении разработки появились через день после анонса крылатой ракеты с большой дальностью полета под названием Hoveyzeh ("Ховейзе"). В скором времени, по словам иранского военного руководства, она поступит на вооружение. Выступая в Тегеране, министр обороны Исламской Республики Амир Хатами заявил: "Дальность полета ракеты Hoveyzeh составляет свыше 1350 км, и это хорошо для наведения на наземные цели". Среди основных характеристик ракеты он упомянул быструю реакцию, низкую высоту полета и высокую точность навигации.

В Тегеране особо подчеркивают оборонительный и сдерживающий характер своей ракетной программы, которая необходима, по его оценкам, чтобы пресекать возможные угрозы со стороны региональных и глобальных игроков. "В "ракетном вопросе" мы говорили и говорим, что не пойдем на компромисс в том, что касается нашей обороноспособности, и не позволим другим вмешиваться", – заявлял секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. В этом контексте Ирану предъявляют претензии не только по поводу запуска ракет, но и по поводу развития спутниковых технологий. Так, в минувшие выходные министр связи и информационных технологий Исламской Республики Мохаммад Джавад Азари Джахроми особо отметил, что западные государства лгут, обвиняя Иран в стремлении развивать свою ракетную программу при помощи космических спутников.

Впрочем, израильское руководство не склонно считать ракетную программу Ирана оборонительной. Комментируя последние достижения Исламской Республики в этой области, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство вряд ли остановится в выборе методов противодействия иранской политике на Ближнем Востоке. "Мы будем продолжать действовать против Ирана, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы обеспечить безопасность Израиля и его будущее, – заявил премьер, выступая на еженедельном заседании правительства. – У меня есть четкое послание тиранам в Тегеране: мы знаем, что вы делаете, и мы знаем, где вы это делаете". Нетаньяху обратил внимание на то, что в Иране отмечают сороковую годовщину Исламской революции и пытаются в связи с этим "похвастаться новой ракетой". Однако еврейское государство трудно напугать, дал понять премьер-министр.

"Иран в последние годы ведет очень активную работу по улучшению точности своих ракетных сил, – констатировал в беседе с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – В рамках этих работ даже старые типы баллистических ракет проходят модернизацию и получают новые отделяемые управляемые головные части. Однако в данном случае речь идет о следующем: подобную отделяемую управляемую головную часть сейчас создали для новой баллистической ракеты средней дальности Khoramshahr, которая была впервые представлена в 2017 году. Эта ракета имеет заявленную дальность до 2 тыс. км, так что с запасом достигает любой точки Саудовской Аравии или Израиля. Возможно, именно этот вариант ракеты испытывали в ходе последнего испытательного запуска ракеты Khoramshahr, который привлек такое внимание США в начале декабря".

В израильской экспертной среде отмечают, что амбиции Ирана представляют угрозу не только для Ближнего Востока. "Опасной и деструктивной силой Иран становится не только для Израиля, но и для остальных стран региона и даже для тех, кто находится вне региона – для европейских государств и России, – заявил "НГ" израильский политолог, глава проекта общественной дипломатии Евро-азиатского еврейского конгресса Ариэль Бульштейн. – В этом контексте появление новых ракет с высокоточными боеголовками у иранского режима должно вызывать озабоченность не только у Израиля, особенно когда подобного рода ракеты Иран стремится разместить не на своей территории, понимая, что в случае их применения с территории Ирана последует, конечно же, акт возмездия. Для того чтобы этот ответ не получить, иранское руководство пытается разместить подобного рода ракеты на территории Сирии, которая представляется ему вассальным режимом".

В связи с этим аналитик называет действия Тегерана реальной попыткой разжечь войну с территории Сирии. "В Иерусалиме стараются сделать все возможное для того, чтобы не допустить размещение подобного рода наступательного вооружения на территории Сирии, – говорит Бульштейн. – Это включает, конечно же, все военные возможности Израиля, но в первую очередь предлагается сделать акцент на дипломатии".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549348140
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