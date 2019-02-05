Хозяева Жогорку Кенеша. Как превратить клубы по интересам в политические партии, - Д.Подольская

10:01 05.02.2019

5 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстане более 300 политических партий. Солидный партийный резерв для шестимиллионного Кыргызстана. В выборах в парламент и местные кенеши регулярно участвуют не более 30 организаций, а мандаты получают представители не более пяти-шести из них.



На выборах в Жогорку Кенеш в 2015 году ни одна из партий не набрала 50 процентов голосов избирателей. Равно как и на выборах в 2010-м.



Эксперты утверждают - причина в том, что многие голосуют не за партию как таковую, а за персоны. В итоге победившие партии, попав в Жогорку Кенеш, распадаются на группы по интересам.



В V созыве раскол произошел в "Ата-Журте", "Республике" и "Ар-Намысе". В результате первые две и вовсе исчезли, образовав тандем "Республика - Ата Журт". А партия Феликса Кулова в 2015 году не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.



В VI созыве распалась на "меньшевиков" и "большевиков" СДПК. Отказ фракции подчиниться решению политсовета СДПК об отставке Исы Омуркулова стал "точкой раскола".



24.kg обратилось к лидерам парламентских фракций с вопросами: можно ли говорить о том, что партии в Кыргызстане - активная политическая единица? Или это акционерные общества?



Иса Омуркулов, лидер парламентской фракции СДПК:



- Говорить, что партийное строительство в Кыргызстане обрело фундамент и закрепилось, пока рановато.



В партии сбиваются по интересам, взглядам, каким-то взаимоотношениям, из-за этого нет системной работы, нет партийного развития.



Иса Омуркулов

Отсутствие генеральной линии и партийной идеологии приводит к тому, что партии зачастую быстро умирают. Должны быть внутрипартийная борьба и ротация лидеров. Партия - это живой организм.



У нас же сменить председателя невозможно. Сразу становишься предателем, отщепенцем. Любят наши партийные бонзы за кресло держаться.



Иса Омуркулов

А так, конечно, партии - активная политическая единица. Думаю, предстоящие в 2020 году выборы в парламент качественно улучшат партийную работу. Установлен барьер в 9 процентов. Преодолеть его смогут только идеологически выдержанные партии. Это будет естественный отбор.



Алмамбет Шыкмаматов, лидер парламентской фракции "Ата Мекен":



- Мы на стадии становления партий. Если посмотрим на историю стран с парламентской формой правления, то увидим, что во время выборов избиратели голосуют по идеологическим предпочтениям, поэтому и партии там сильны. Кыргызстан только на первой ступени развития парламентской системы и избрания Жогорку Кенеша по партийным спискам.



Мы учимся. А предстоящие выборы - своего рода экзамен как для партий, так и для электората.



В VII созыв придут не акционерные общества, а именно партии, они станут активными политическими игроками. Последнее слово будет за идеями, а не за звонкой монетой.



Алмамбет Шыкмаматов

Кыргызстан придет к тому, что останутся три-четыре партии. Если касаться того, что, придя в парламент, они начинают распадаться, делиться на "красных" и "белых", так это недоработка партийных функционеров. Не надо пускать в руководящий состав людей со стороны. Тот же "Ар-Намыс" развалили чужаки.



Прежде чем формировать списки, надо хорошо думать, кто придет в Жогорку Кенеш и смогут ли эти люди отстаивать интересы партии и избирателей.



Алмамбет Шыкмаматов

Бакыт Торобаев, лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс":



- Чтобы усилить роль партий, надо изменить систему допуска к выборам в Жогорку Кенеш. У политической организации, которая баллотируется в парламент, должны быть представительства в каждом районе, которые работают с населением. Нет ячеек, на выборы в парламент партия не идет. Почему? Потому что есть партии, которые появляются только перед выборами.



Просто объединяются в тандем две-три рассыпавшиеся ранее партии. Только это не тандем, а ОсОО. Такое объединение не может качественно заниматься партийной деятельностью.



Бакыт Торобаев

И, конечно, чтобы партия стала самостоятельной политической единицей, а не вотчиной одного амбициозного политика, надо менять сознание электората. Кыргызстанцы должны понять, что на выборах они ставят оценку программе партии, а не ее отдельным членам. Мы же, вместо того чтобы объяснить избирателю, чем наша программа лучше, концерты устраиваем. Надо бы еще ответственность за обещания повысить. Пришла партия в парламент, вошла в коалицию, пусть отвечает. Не исполняет - применять санкции.



Но главные причины раскола - императивный мандат и тот момент, что по Конституции партия и фракция не связаны. Это неправильно и подрывает партийную дисциплину.



Бакыт Торобаев

В итоге как только партии приходят в парламент, так начинаются интриги и подсиживания. А лидер ничего сделать не может. Депутат политсовету партии не подчиняется. Вот и получается, что у нас партии не самостоятельные политические единицы, а гибридные образования.



Жыргалбек Турускулов, лидер парламентской фракции "Республика - Ата Журт":



- Я поддерживаю партийную систему и считаю, мы находимся на этапе становления. Только переходим к парламентской форме правления. То есть расколы, недопонимания между членами партии и лидером типичны для таких процессов. Ничего в этом противоестественного нет.



В регионах у партий есть ячейки и штабы, поэтому говорить, что партии не работают с избирателями, не совсем правильно. Что касается "Республики - Ата Журт", так граждане оставляют в общественных приемных, которые расположены по всей стране, жалобы. Если наши депутаты на местах не могут решить, они передают бумаги в секретариат фракции, и на заседании мы рассматриваем, стараемся реагировать.



Минус партийной системы только в том, что нет охвата всей территории республики.



Жыргалбек Турускулов

Но и этот вопрос можно решить. Все зависит от формирования списка.



Почему, когда партии проходят в парламент, начинается разброд? Не смогли партийные боссы поработать со списками, критерии отбора не выявили.



Да и после избрания начинаются фокусы со списками. В итоге получается не фракция, а какой-то клуб минутной выгоды.



Жыргалбек Турускулов

Депутаты обязаны подчиняться лидеру партии и политсовету. Где это видано, чтобы народные избранники их ни в грош не ставили? Это подрывает не только партийную дисциплину, но и хоронит саму партию, которая орган коллегиальный и только при согласованности действий и решений может бороться за место на политической арене.



Алмазбек Баатырбеков, лидер парламентской фракции "Кыргызстан":



- Любое объединение - это группа, которая формируется на основе общности взглядов и идей. Политическая партия не исключение. Партийная база - это идеологическая платформа, программа. Но наши люди голосуют не за программу, а за личности, которые партию представляют. В итоге наши партии в массе своей создают не по идеологическим предпочтениям, а по персональным. Так называемые вождистские партии.



Как только с лидером возникают трения, партия сыпется. Но поскольку мы только учимся парламентской демократии, то процесс закономерен.



Алмазбек Баатырбеков

Конечно, партии - активная политическая единица. Но мы новички в партийном строительстве. Необходимо время. Странам, где устойчивая парламентская форма правления, понадобилось несколько веков, чтобы отладить систему, заручиться поддержкой электората.



В сознании должно отложиться - вы избираете не конкретного человека, а голосуете за партийную программу. Тогда и партийные функционеры будут нести ответственность перед избирателями, а партии перестанут быть статистами политики.



Улугбек Ормонов, депутат парламентской фракции "Бир Бол":



- Партии в Кыргызстане держатся на одном человеке, главенствует диктатура. Партии переживают сейчас болезнь роста. Нет сегодня, к сожалению, у партий ни районных ячеек, не представительств, штабы создают под выборы. Поэтому и доверия у народа к партиям нет. Ни к одной. Последние выборы показали, что избиратели не знают, за кого голосовать, вот и пошли в ход большие деньги, только этим и заинтересовывали электорат.



С 2000 года я активно участвую в выборах в Жогорку Кенеш, но таких масштабных трат не припомню. Думаю, стоит взять пример с Англии. Там 650 округов и партийные списки формируют по ним. В Палате общин английского парламента 19 партий. Если бы нам перенять их опыт, мы бы и партийную систему сохранили, и регионы представили бы.



Надо праймериз ввести на съездах, а потом по их итогам формировать списки. А то у нас в десятки-двадцатки проникают люди не с политическим капиталом, а с финансовым.



Улугбек Ормонов

Что касается раскола в партиях, это происходит от отсутствия партийной дисциплины. Члены партии, попадая в Жогорку Кенеш, не понимают, почему они должны кому-то подчиняться и при чем тут партия. То есть с ней они себя не идентифицируют, что и приводит к распаду. Поэтому я и говорю о формировании списков путем мягкого рейтинга и с представительством по региональным округам.



5.02.19