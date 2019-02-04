За бардак с лицензиями. Уволены два зампреда Госкомпрома Киргизии - Ороков и Аликеев

10:04 05.02.2019

Итоги Совбеза. Премьер уволил замов главы профильного ведомства за коррупцию



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговор председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмилю Осмонбетову и освободил от должностей его заместителей Азизбека Орокова и Суйунтбека Аликеева. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.



Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросам недропользования, где напомнил о критике в отношении руководства ГКПЭН.



"Природные богатства нашей страны - это богатства народа. Если учитывать это, одной из главных задач государства является построение эффективной системы рационального использования национальных богатств в интересах страны. Однако профильный государственный орган превратился в гнездо коррупции, где частные интересы ставятся выше государственных. В этом виноваты не только первые лица ведомства, но и конкретные руководители среднего звена, создавшие устойчивые коррупционные схемы. Преследуя свои узкокорыстные цели, они доходят до откровенного саботажа", - сказал премьер-министр.



По его словам, перед Эмилем Осмонбетовым поставлен ряд конкретных задач по пересмотру политики в сфере горнодобывающей промышленности.



"На деле практически ничего не сделано. Я поручал разработать кардинально новые механизмы управления природными ресурсами, провести инвентаризацию выданных лицензий и анализ, на скольких объектах фактически ведутся работы, рассмотреть эффективность разработки полезных ископаемых и их соответствие экологическим и техническим требованиям. К примеру, из 2 тысяч 711 лицензий на объекты недр 2 тысячи 475 выданы в 2013-2014 годах. Десятки лицензий оказывались у одного человека. Иногда под видом пополнения бюджета лицензии выдавались бесконтрольно", - отметил он.



Напомним, ранее на заседании Совета безопасности президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что нужно провести инвентаризацию всех выданных ранее лицензий на месторождения страны.



05 февраля 2019, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО