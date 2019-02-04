Братишка экс-генпрокурорши Киргизии Саляновой задержан в США по подозрению в убийстве 18-летней Дуйшебаевой

10:29 05.02.2019

Калыбека Эльтуйбасова задержали в США не по делу об убийстве Камиллы Дуйшебаевой. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел КР Мирлан Каниметов на пресс-конференции во вторник.



"Калыбек Эльтуйбасов по делу убийства Камиллы Дуйшебаевой проходит как свидетель. У милиции к свидетелю Калыбеку Эльтуйбасову (Салянову) есть вопросы. В данное время он задержан в США за нарушение миграционного законодательства. МВД через генеральную прокуратуру обратилось к США об экстрадиции Эльтуйбасова", - сказал он.



Напомним, 10 марта 2014 году при загадочных обстоятельствах была убита 18-летняя Камилла Дуйшебаева. В следствии звучала фамилия брата экс-депутата парламента Аиды Саляновой - Калыбека Эльтуйбасова. Дело об убийстве до сих пор не раскрыто.

Мунара Боромбаева.