 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Братишка экс-генпрокурорши Киргизии Саляновой задержан в США по подозрению в убийстве 18-летней Дуйшебаевой
10:29 05.02.2019

Калыбека Эльтуйбасова задержали в США не по делу об убийстве Камиллы Дуйшебаевой. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел КР Мирлан Каниметов на пресс-конференции во вторник.

"Калыбек Эльтуйбасов по делу убийства Камиллы Дуйшебаевой проходит как свидетель. У милиции к свидетелю Калыбеку Эльтуйбасову (Салянову) есть вопросы. В данное время он задержан в США за нарушение миграционного законодательства. МВД через генеральную прокуратуру обратилось к США об экстрадиции Эльтуйбасова", - сказал он.

Напомним, 10 марта 2014 году при загадочных обстоятельствах была убита 18-летняя Камилла Дуйшебаева. В следствии звучала фамилия брата экс-депутата парламента Аиды Саляновой - Калыбека Эльтуйбасова. Дело об убийстве до сих пор не раскрыто.
Мунара Боромбаева.

Источник - КирТАГ
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