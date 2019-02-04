 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан до сей поры размышляет - ввязываться ли в авантюру строительства таджикского Рогуна
10:31 05.02.2019

Узбекистан не принял окончательного решения об участии в строительстве Рогунской ГЭС

Узбекистан до сих пор рассматривает возможность участия в строительстве гидроэлектростанций (ГЭС) в Таджикистане и Кыргызстане. Об этом сообщили узбекские СМИ со ссылкой на заместителя председателя правления компании "Узбекэнерго" Руслана Мубаракшина.

"Вопросы по строительству на стадии рассмотрения. Есть предложения принять участие в строительстве ГЭС от Таджикистана и Кыргызстана. Мы активно с ними работаем, пока окончательного решения нет", – сказал Мубаракшин.

О том, что Узбекистан может принять участие в строительстве Рогунской ГЭС говорилось в совместном заявлении президентов Узбекистана и Таджикистана Шавката Мирзиеева и Эмомали Рахмона, подписанного по итогам переговоров в Душанбе в марте 2018 года.

Строительство плотины Рогунской ГЭС официально стартовало в конце октября 2016 года после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, который много лет выступал против проекта ГЭС, утверждая, что плотина сократит приток воды на поля Узбекистана.

Узбекистан также рассматривает возможность сотрудничества по возведению ГЭС "Камбарата-1" в Кыргызстане. Этот вопрос был на повестке переговоров лидеров двух стран в 2017 году. Строительство ГЭС заморожено с конца 2015 года, после того, как бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о расторжении соглашения о строительстве с российской компанией "РусГидро".

Источник - kyrtag.kg
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