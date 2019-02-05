Яблочко от... Сыновья кыргызских депутатов Арапбаева и Молдобековой оказались мелкими авто-жуликами

11:11 05.02.2019

Родственники депутата оказались в эпицентре скандала



Судебное решение, оправдавшее племянников депутата Жогорку Кенеша Азамата Арапбаева, вызвало недовольство.



Пострадавший в данном деле Адилет Алымов говорит, что Арапбаевы обманув его, продали не принадлежавшую им машину, а суд вынес несправедливое решение.



В данном деле фигурирует имя сына еще одного депутата – Гулькан Молдобековой. Вторая сторона скандального случая с участием депутатских родственников и отпрыска, в которой не ставится точка на протяжении 3-х лет, опровергает претензии.



Житель столицы Адилет Алымов заявляет, что три года назад он одолжил крупную сумму денег детям родных братьев депутата Азамата Арапбаева – Султану и Мирлану Арапбаевым. В качестве залога они оставили внедорожник марки "Лексус", пообещав вернуть долг в ближайшее время:



- Султан Арапбаев и Мирлан Арапбаев обратились ко мне 1 сентября 2015 года через моего друга. Попросили 30 тысяч долларов на пару месяцев, оставив под залог свою машину. Мы договорились, что в течение одного-двух месяцев они или дают деньги и забирают машину, или же машина остается у меня. Автомобиль проверили в ГРС, он оказался "чистым". 9 сентября я переоформил авто на себя. Деньги в установленный срок они не вернули, поэтому я ездил на машине на правах законного хозяина. Но 21 ноября 2015 года ее угнали неизвестные лица.



Адилет Алымов сразу обратился в милицию с заявлением об угоне. По его словам, злоумышленниками были некие Марат Аскеров и Нурлан Абакиров – прежние владельцы внедорожника. Но милиция прекратила следствие, аргументировав отсутствием доказательств.



- Оказалось, что Арапбаевы не были владельцами автомобиля. 30 июля 2015 года они купили машину у Нурлана Абакирова и Марата Аскерова за 64 тысячи долларов. Первоначально внесли 12 тысяч долларов, остальную сумму договорились выплатить в течение двух месяцев. Но спустя месяц они оставили авто мне в качестве залога. Машину угнали Марат Аскеров и Нурлан Абакиров. Выяснилось, что на нее трижды оформлялась доверенность. Экспертиза установила и фальшивый техпаспорт.



После многочисленных заявлений и обращений Алымова только в 2017 году против Султана и Мирлана Арапбаевых было возбуждено дело по статьям "Мошенничество" и "Подделка документов". В августе того же года дело было передано в Октябрьский районный суд Бишкека.



В июне прошлого года суд оправдал подсудимых за отсутствием состава преступления. Адилет Алымов обратился в вышестоящие инстанции.



Бишкекский городской суд две недели назад, 15 января, оставил в силе решение предыдущей инстанции.



Адилет Алымов уверен, что подсудимые сумели избежать наказания под покровительством влиятельных родственников:

- Марат Аскеров попросил меня не обращаться в СМИ, сказав, что "постарается помочь решить проблему". Но его обещания остались на словах. Я встречался и с Султаном Арапбаевым. Перед рассмотрением дела в городском суде он сказал мне, что выиграет процесс, после – "вернет 15 тысяч долларов, а остальные ищи где хочешь". Отец Султана Арапбаева – Мухтар Арапбаев – раньше был мэром Джалал-Абада. Отец Мирлана Арапбаева – Эркин Арапбаев – работал в ГРС. Старшим братом их отцов является депутат парламента от фракции СДПК Азамат Арапбаев. Мать Марата Аскерова – Гулькан Молдобекова – тоже депутат от СДПК. У них есть связи в прокуратуре, милиции, суде, везде. Я даже писал в аппарат президента. Мне ответили, что рассмотрят мое обращение, но никаких результатов не последовало. До сегодняшнего дня нет справедливости.



Мы поинтересовались мнением депутата Азамата Арапбаева относительно претензии о вмешательстве в судебное дело своих племянников. Он сказал, что ничего не знает о судебных разбирательствах своих родственников, и отказался от комментариев.



Сын родного брата депутата Султан Арапбаев подтвердил, что брал у Адилета Алымова 30 тысяч долларов, заложив свой внедорожник. Но он считает, что Алымов не должен был эксплуатировать автомобиль:



- Он врет. Во-первых, он не покупал у меня автомобиль. Он взял его в качестве залога, но ездил на нем. Мы со своим родственником говорили ему, чтобы не ездил, так как машину он не покупал. Он предоставил автомобиль своему знакомому по имени Нургазы, чтобы тот съездил на той. В этот момент машина пропадает. Из-за этого дела я сам потерял более 100 тысяч долларов. Но если машины нет, за что мы будем платить? Неизвестно, где она сейчас. Несмотря на задержку, мы выплатили всю сумму Нурлану Абакирову. Автомобиль сейчас не может найти даже милиция. Я сам заинтересован в том, чтобы он нашелся.



"Азаттык" также связался с председателем парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, депутатом Жогорку Кенеша от фракции СДПК Гулькан Молдобековой – матерью Марата Аскерова, по словам пострадавшей стороны, продавшего машину братьям Арапбаевым. Она заявила об отсутствии вины ее сына и назвала необоснованными обвинения во вмешательстве в судебные разбирательства:



- Он купил машину у кого-то и продал человеку по имени Нурлан. До этого могли быть игры, но мой сын покупал за деньги. Я сама шокирована, услышав об угоне. Я как мать не могу допустить такого. Мой сын не такой. Когда начинаешь проверять поступающие ко мне жалобы, то все выходят сплетнями, мы живем во времена сплетен. Если бы мой сын был замешан хоть в чем-либо, я бы даже продала свой дом, но выплатила. Но Марат никак в том не замешан.



На суде Марат Аскеров выступал в качестве свидетеля. По его словам, Адилет Алымов клевещет на него:



- Мы дали машину Арапбаевым в рассрочку. Дал мой брат. Сколько за ними бегали, они судились, писали заявление. Они вернули часть денег, еще часть, кажется, оставалась. Адилет звонил мне и спрашивал, где машина, она пропала. Я ответил, что не знаю. Я тут вообще ни при чем. Адилет шантажирует меня, мол, помоги мне, у тебя мама там работает. Если не поможешь, напишу о тебе. На своих встречах Арапбаевы и Адилет сразу же лезут в драку. Поэтому он просил меня помочь, потому что они не могут нормально договориться. Я сказал, что, ладно, попробую поговорить. Меня постоянно вызывают в суд в качестве свидетеля. Спросят всего ничего и говорят, что могу идти. Я участвую в суде только из-за доверенности, которую мой брат, оказывается, записал на меня. Поэтому меня вызывают в качестве свидетеля.



Адилет Алымов еще не получил решение Бишкекского городского суда от 15 января. Сразу после получения он намерен обратиться в Верховный суд.



В Кыргызстане и до этого времени происходили скандальные случаи, в которых фигурировали имена депутатских отпрысков и родственников.



Автор: Элеонора Бейшенбек кызы



5 февраля 2019