В Павлодаре, Костанае и Семее отменили школьные занятия. Совсем колотун, однако

11:24 05.02.2019

В регионах морозы до минус 33°.



В нескольких городах отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz.



Так, по информации управления образования Павлодарской области занятия учащихся 1-11 классов первой смены отменяются из-за температуры в минус 33°, ветер 4 м/с.



В Костанае ученики первой смены 0-9 классов также останутся дома. В области ожидается понижение температуры до 20-30°, ветер с порывами до 18 м/с.



В Семее и Риддере отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены. За окном минус 27°.