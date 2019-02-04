В Туркмении новые: минпром (Дурханов), минтекстиль (Реджепов), минсельхоз (Байрамдуржыев) и Госкомвод (Язмырадов)

13:28 05.02.2019

Президент Туркменистана произвел назначения в правительстве страны

Президент Гурбангулы Бердымухамедов произвел кадровые назначения в правительстве Туркменистана. Соответствующие указы глава государства подписал на расширенном заседании правительства, посвященном итогам 2018 года.



Указами главы государства Тахырберди Дурханов назначен министром промышленности и коммуникации Туркменистана, Ресул Реджепов – министром текстильной промышленности, Магтымгулы Байрамдурдыев – министром сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Аннагелди Язмырадов – председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.