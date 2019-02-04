Сможет ли Россия повторить сирийский сценарий в Венесуэле

14:11 05.02.2019 Мадуро готовится к американской интервенции и гражданской войне



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Александр Пасечник, Алексей Леонков, Константин Блохин



Новый локальный военный конфликт, который может иметь глобальные последствия, назревает в Венесуэле. Дональд Трамп допустил отправку туда американских военных. "Конечно, это возможно, это один из вариантов", - заявил президент США в эфире телекомпании CBS.



Кроме того, на днях прессе удалось снять запись в блокноте советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона: "пять тысяч солдат в Колумбию". А 7 февраля должна состояться встреча президента Колумбии Ивана Дуке с американским президентом. Совпадение?



Москва проигнорировать такие факты не могла. "Соединенные Штаты не скрывают, что хотят сменить режим любой ценой… Трамп сказал, что оставляет на столе вариант военного вмешательства. Это подрывает все основы международного права", - возмутился Сергей Лавров.



Гнев российского МИД понятен. В Венесуэле на глазах складывается ситуация второй Сирии. Россия своим вмешательством на Ближнем Востоке рассчитывала пресечь практику нарушения международного права. Теперь придется вмешиваться и в Латинской Америке тоже? Особенно учитывая, что существуют экономические интересы России в Венесуэле. Это контракты в рамках военно-технического сотрудничества на обслуживание техники и массированные вложения в нефтяной сектор этой страны. Называется сумма в 17 млрд. долларов.



Однако хватит ли у России сил на военное вмешательство? Венесуэла - не ближний свет. Возможно, поэтому пока мы действуем на дипломатическом поле. Обещано выстраивание диалога с опорой на предложения Мексики и Уругвая, которые объявили о поддержке Мадуро.



Неожиданная помощь пришла из Италии, которая наложила вето на решение Евросоюза о признании Гуайдо временным президентом. Расколоть Запад по венесуэльскому вопросу - дорогого стоит.



Многое зависит от того, как будет развиваться ситуация внутри самой Венесуэлы. В минувшие выходные в Каракасе состоялись уличные манифестации противников и сторонников Мадуро, но говорить о перевесе одной из сторон преждевременно.



При этом к Гуайдо продолжают перебегать некоторые чиновники и даже военные. Среди последних генерал ВВС. Недаром Мадуро допустил перерастание политического кризиса в гражданскую войну при поддержке США. "Все зависит от уровня безумия и агрессивности северной империи", - пояснил он.



Политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин ожидает, что Вашингтон может использовать для вторжения в Венесуэлу третью силу.



- Широкомасштабное вторжение США, например, как в Ирак или в Афганистан, я исключаю. Потому что Венесуэла может превратиться для Трампа в латиноамериканский Вьетнам. Интервенция консолидирует венесуэльцев против Америки и только усилит режим Мадуро. Неизвестно, принесет ли это плюсы американцам. Как показывает практика, санкционное давление эффективнее, чем грубая сила.



Да и сам Трамп не сторонник широкомасштабных вторжений. Он не доволен тем, что Соединенные Штаты потратили 7-8 трлн. долларов на Ближнем Востоке. Он сторонник сворачивания американского военного присутствия. А если оно где-то есть, то пусть принимающая сторона за это платит. Сейчас, например, идут переговоры о цене дальнейшего нахождения американских военных в Южной Корее.



Так что масштабного сухопутного вторжения в Венесуэлу - boots andegraund (сапоги на земле) скорее всего не будет.



"СП": - Тогда какое, какого масштаба, вмешательство вероятнее всего?



- Скорее, возможна ограниченная спецоперация с использованием американских Сил специального назначения. Причем, не для смены режима, а для ликвидации самого Мадуро. Ведь убить лидера легче, чем сменить режим.



О необходимости убить Чавеса несколько лет назад публично заявлял влиятельный американский политик Пэт Робертсон. И мы знаем, что потом Чавес неожиданно умер от рака. Самого Мадуро недавно тоже пытались атаковать с помощью дронов во время парада.



Но могут быть и другие сценарии. Возможно, Болтон неслучайно продемонстрировал прессе свой блокнот с записью об отправке войск в Колумбию. Вашингтон не любит, когда гибнут американские солдаты, а вот заставить подконтрольную Колумбию начать военные операции мог вполне.



"СП": - Болтона ведь считают "ястребом"…



- Симптоматично, что сейчас главным американским куратором по Венесуэле является Элиот Абрамс. Это радикальный ястреб, неоконсерватор. Он знаменит своей причастностью к операции "Иран - контранс", когда ЦРУ в тайне от Конгресса, вместе с Израилем продавали оружие Ирану против Ирака, а на полученные деньги финансировали "контрас" в Никарагуа. Когда все это вскрылось при администрации Рейгана Абрамса стали судить. Но потом Джордж Буш-старший его оправдал.



Кроме того, именно Абрамс вместе с Дональдом Рамсфелдом, Диком Чейни и Полом Вулфовицем оказывали давление на Джорджа Буша-младшего, чтобы он начал широкомасштабное вторжение в Ирак. Абрамс входил в организацию "Проект за новый американский век", целью которой было сохранение лидерства США в мире любыми средствами.



Если Трамп подпадет под влияние Абрамса, последствия будут катастрофичными не только для Венесуэлы, но и для всей Латинской Америки. Да и так уже видно, что США возвращаются к более активной роли в Латинской Америке. Свои провалы на Ближнем Востоке и в Евразии они пытаются компенсировать на южноамериканском континенте, где их позиции сильнее.



Тем более что происходит усиление влияния России и Китая в Западном полушарии. Поэтому США хотят это влияние подорвать.



И скорее всего это синхронизировано с идеями Трампа по нефти. Он в своей книге "Былое могущество Америки" писал: "Моя задача снизить цену нефти до 20 долларов за баррель". Чтобы потом обанкротить всех конкурентов, которые ненавидят Америку и делают на нефти деньги. Это та же Венесуэла, Россия и Саудовская Аравия, которая виновата в 11 сентября.



По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Венесуэла готова дать отпор на американское вторжение, если оно состоится в классической форме.



- Когда Россия вмешивалась в Сирию, сирийская армия по отношению к атакующей стороне представляла собой жалкое зрелище. Их атаковали террористы, вооруженные современным оружием, средствами связи, разведки. То есть имели все преимущества перед регулярной армией этой страны. Россия соотношение сил изменила, что и позволило дать террористам отпор.



В Венесуэле ситуация чуть другая. Военно-техническую помощь мы уже оказали. Россия поставила туда вооружений примерно на 12 млрд. долларов. В результате Венесуэла модернизировала свои сухопутные войска: бронетанковые части и артиллерию, в том числе системы залпового огня.



Венесуэла может выстроить эшелонированную систему ПВО. Понятно, что средства нападения, которые обычно используют американцы - "Томагавки", венесуэльцы скорее всего собьют. У них есть комплексы "Тор-М1", "Бук-М2Э" и С-300ВМ. Они позволят справляться с крылатыми ракетами и с самолетами, если они будут участвовать в атаке. Кроме того, Венесуэла получила авиационную технику.



Так что противостоять агрессии высокотехнологичного государства, такого как США, она сможет. А любая высадка десанта в условиях тропиков станет повторением Вьетнама. Воевать в "зеленке" американцы так и не научились.



"СП": - Опять чужими руками будут?



- Скорее всего, Соединенные Штаты не пойдут на прямой конфликт с Венесуэлой. Скорее всего, они задействуют для этого Колумбию. Ну, и может быть направят в качестве инструкторов свои ЧВК, которые до этого были в Сирии и других регионах. Это позволит Трампу в любой момент "умыть руки".



Надо также учитывать, что Пентагон недавно лишился опытнейшего руководителя Джеймса Мэттиса. Он, как бывший командир Корпуса морской пехоты имел большой авторитет в войсках. Вместе с ним из Пентагона ушли еще несколько опытных военных руководителей.



"СП": - Видимо, недаром 7 февраля Трамп встречается с президентом Колумбии…



- Да, а перед этим в Колумбию поехал один "товарищ" из Объединенного комитета начальников штабов США. Он не выпить-закусить туда поехал, а оценить состояние вооруженных сил Колумбии и дать инструкции, какие части пойдут через границу под видом венесуэльских повстанцев. Ведь у Гуайдо должны быть свои вооруженные части. Американцы, конечно, их поддержат ударами с воздуха как в Сирии.



Поэтому сейчас многое зависит от того, как быстро Венесуэла сможет провести мобилизацию. Важна также военно-техническая помощь, которую могут оказать как Россия, так и Китай. Думаю, сейчас это предмет переговоров. США понимают, что мы очень быстро можем перебросить в Венесуэлу контингент наших войск. После этого конфликт США-Венесуэла превратится в конфликт США-Россия.



О российских нефтяных интересах в Венесуэле рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.



- Все мы, конечно, не потеряем в Венесуэле, но трудностей прибавится. Какие-то проекты могут быть пересмотрены. Могут возникнуть проблемы по предоплате "Роснефти", которая там "зависла". Не покрыто еще около 3 млрд. долларов, которые мы давали под поставки нефти.



Эту нефть мы отправляем на НПЗ в индийском городе Вадинар, который был акционирован "Роснефтью". Так что она стратегическая - для нее уже есть рынок. Теперь могут появиться сложности в реализации стратегии полного цикла переработки "Роснефти".



Также ожидаемы трудности с просрочкой текущих платежей по кредитам. По линии Минфина договорились, что тело кредита пока не платится, только проценты. Очередной транш должен быть весной. Он небольшой, но это принципиально - будет или не будет затягиваться.



"СП": - Все это влияет на мировой рынок нефти?



- Конечно, геополитическая неопределенность в Венесуэле благотворно влияет на цену за баррель. Она растет.



Ну, а как конкретно будут развиваться события, будет ли в Венесуэле вторая Сирия или Ливия, не знает никто. Насколько будут решительны американцы, как прореагирует Россия… В любом случае за Венесуэлу предстоит бороться. Вопрос, какими методами. Пока, мы видим, используются политические рычаги. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549365060

Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 31 января 2019 года №830

- Кадровые перестановки

- Конституционным Советом принято к производству обращение Президента Республики Казахстан

- 6 766 казахстанцев переселилось из юга на север по региональной квоте в 2018 году

- "Интернационал": почему с 1944 году он перестал быть гимном СССР

- Желтые жилеты за Францию и против карьериста и фанфарона

- Противоракетные кольца обороны: чужие МБР не долетят

- Как ура-патриоты вредят государству

- В Алматы при получении денег задержан судья

- Главу костанайского филиала КТЖ задержали при получении взятки в 1 млн тенге

