Все в силе: президент Макрон не смог добиться мира переговорами

14:14 05.02.2019 А полиция Франции не может совладать с народным протестом



Владимир Добрынин



Непритязательные желтые жилеты автомобилистов в последние два месяца стали символом попавшей в аварию целой страны. Демонстрации и митинги во Франции теперь воспринимаются чуть ли не как обязательный атрибут общественной жизни и национальная традиция. У Елисейского дворца не хватило терпения на то, чтобы договориться с протестующими мирным путем. Хватит ли возможностей решить проблему силовыми методами? Корреспондент "Известий" проанализировал положение дел с места событий.



"Граждане, формируйте батальоны! Мы объявляем чрезвычайное положение от имени народа, мы призываем к беспрецедентному восстанию, используя все необходимые средства, чтобы никто не стал жертвой этого полицейского террора!"



Это сообщение, распространенное в форме заявления Эрика Друэ, водителя грузовика по профессии и одной из видных фигур движения "желтых жилетов", подчеркивает рост напряженности между силами охраны порядка и участниками социального протеста. Своим появлением призыв обязан ЧП, случившемуся во время демонстрации в субботу, 26 января, в Париже. Тогда в ходе столкновений с полицией был ранен Жером Родригес, один из лидеров "желтых жилетов". Активиста эвакуировали с площади Бастилии после того, как ему в глаз попала резиновая пуля, пущенная кем-то из силовиков, когда те уже были не в состоянии сдерживать напор демонстрантов щитами и уговорами.



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Эпизод вызвал бурную полемику в СМИ, обсуждавших, насколько законно применение оружия полицией и не приведет ли это к еще большему обострению конфликта.



МВД Франции: покопаться во внутренних органах



Министерство внутренних дел, догадываясь, что происшествие подобного плана легко может выступить в качестве подожженного бикфордова шнура, не стало дожидаться, пока огонек по нему добежит до бомбы: поспешно объявило об открытии внутреннего расследования, чтобы "прояснить ситуацию". По данным французской прессы, Главной инспекцией Национальной полиции (IGPN) с момента начала движения (17 ноября) возбуждено уже более 100 судебных расследований по вопросу правомерности применения резиновых пуль и дубинок.



"Желтые жилеты" выходят большими группами каждую субботу во многих населенных пунктах Франции, Париж среди которых, как и положено главному городу страны, стоит особняком. Особенность столицы заключается в большей по сравнению с остальными городами радикальности проявления протестов. Улицы Парижа становятся ареной не только мирных манифестаций со скандированием лозунгов неприятного для правительства страны содержания, но также местом возведения баррикад и столкновений между силами порядка и демонстрантами, обычно с битьем стекол автомобилей и витрин магазинов. Именно эти действия (часто, справедливости ради, совершаемые отнюдь не демонстрантами, а мелким криминалитетом) и служат силовикам аргументом для оправдания перехода от увещеваний толпы к рукоприкладству и даже стрельбе "гуманными" резиновыми боеприпасами.



Макрон осудил насилие со стороны "желтых жилетов"



Согласно данным министерства внутренних дел, за время "желтожилетных уикендов" было ранено не менее 1,9 тыс. протестующих и 1,2 тыс. членов сил охраны правопорядка. Более 7 тыс. человек были арестованы и не менее 1 тыс. из них приговорены по делам о "нарушении общественного спокойствия" к внушительным штрафам и лишению свободы на различные сроки - от шести месяцев до года.



Эммануэль Макрон, после нескольких выступлений "жилетов" объявивший было о своем намерении согласиться с некоторыми требованиями протестующих, через некоторое время решил взять свои слова обратно. И распорядился "усилить давление на нарушителей общественного порядка, поскольку они все чаще прибегают к крайним формам насилия", отмечает портал Le Telegramme. "Желтые жилеты", в свою очередь, обращают внимание президента на "неадекватную жесткость полицейских мер".



Эта дискуссия, идущая между двумя сторонами через посредничество прессы, "вызывает удивление" у министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера.



"Когда я слышу, как некоторые ответственные лица принимают сторону мятежников вместо поддержки безопасности, когда я слышу о беспрецедентной и незаконной жестокости полиции - я просто ошеломлен. И это самое вежливое слово, которое я нахожу, чтобы выразить мои чувства", - отметил он во время выступления в пожарно-спасательном центре в Томблейне, недалеко от Нанси, 18 января.



Кастанер, кстати, заранее "обложился подушками безопасности", предвидя необходимость применения против протестующих спецсредств и последующего оправдания этого. После первых же акций "желтых жилетов" он распорядился оснастить полицию камерами аудиовидеофиксации, которые крепятся каждому силовику на экипировку. Выбор момента включения камеры оставлен на личное усмотрение силовика, но все предупреждены, что "в случае наступления необходимости применения специальных средств записывать все происходящее является обязательным".



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Французские издания считают, что этим приказом министр фактически признает, что применение палок и резиновых пуль при усмирении недовольства толпы угрожает опасностью здоровью и, возможно, жизни каждого из участников демонстрации, и стремится заранее подготовить материал, доказывающий, что "они сами виноваты".



Полицейские профсоюзы: нас просто подставили



Министр называет камеры профилактической мерой, призванной обеспечить дополнительную защиту правоохранителей от правонарушителей, но глава полицейского профсоюзного синдиката UNAS Police Филипп Капон не согласен с такой трактовкой.



"Скорее это форма предупреждения некоторых политических деятелей, адресованная протестующим: мы возьмем вас всех на заметку и учтем лично и поименно. На самом деле с точки зрения технической данные камеры недостаточно подготовлены к выполнению тех задач, о которых говорится. Не уверен, что ими можно будет записывать информацию с надлежащим качеством", - сказал Капон в комментариях для интернет-издания Mediapart.



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Это не первый случай, когда представители силовиков подвергают критике стратегию безопасности, разработанную правительством Макрона. 5 декабря, после трех туров выступлений "желтых жилетов", другой полицейский профсоюз - VIGI - выступил с заявлением следующего содержания: "Вышестоящие руководители просто подставляют нас вместо себя, чтобы мы получили удары, которые предназначаются им. Мы знаем, что среди нас будут раненые, и мы боимся, что могут быть и мертвые".



Противостояние полиции и "желтых жилетов" еще раз подчеркнуло, что во французских правоохранительных органах ощущается сильный недостаток кадров - на самом начальном, "уличном" уровне. Полицейским приходится трудиться "за себя и за того парня", забыв о сне и отдыхе, вырабатывая чудовищное количество сверхурочных. Которые правительство компенсировать не спешит: к середине декабря, по данным названных выше профсоюзов, государство задолжало блюстителям порядка, "разбирающимся" с "желтыми жилетами", €274 млн. Поэтому профсоюзы провели 20 декабря акцию полицейского протеста: символически "закрыли" несколько комиссариатов в разных частях страны.



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В МВД отреагировали моментально, пообещав увеличить зарплату "непосредственным участникам сдерживания волнений на €300 в месяц" и общее улучшение условий службы в полиции. Понятно, что пока кризис не преодолен, заниматься разработкой этих условий и обсуждением их с профсоюзами никто не будет.



Бойцы CRS (Compagnies Republicaines de Securite), подразделения Национальной полиции, выполняющего функции сил быстрого реагирования и брошенного на поддержание порядка, особенно недовольны. Дэвид Дюфресне, специалист по анализу фактов проявления насилия со стороны полиции, в интервью электронному изданию Le Media заявил, что несогласие со стратегией Макрона растет в этих полицейских силах по двум конкретным причинам: из-за конфронтации между силовиками и народом, которую она вызывает, и по причине извращения самой идеи организации поддержания общественного порядка.



Le Monde: власти и общество перестали понимать друг друга



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Согласно подсчету, сделанному Дэвидом Дюфресне, 160 демонстрантов получили удары по голове, у четверых протестующих зафиксированы переломы рук, а по данным газеты Liberation, 17 человек в результате действия резиновых пуль получили повреждения глаз настолько серьезные, что могут лишиться зрения.



Эти цифры не только не успокаивают общество, но и усиливают обострение ненависти демонстрантов к силам порядка. В качестве примера можно привести конфликт 22 декабря на проспекте Георга V в Париже. Полицейским от толпы могло достаться крепко, но вовремя сообразив, что протестующих не остановят не только резиновые, но и настоящие пули, они предпочли ретироваться, бросив один из своих мотоциклов.



"Наши товарищи стали жертвами линчевания на Елисейских Полях. Если бы им не удалось сбежать, притормозив движение нападавших брошенным транспортным средством, их бы убили. И это не единственный случай, такое происходит уже в течение месяца", - отреагировал в своем заявлении полицейский профсоюз Unite.



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"Власти и общество перестали понимать друг друга. Что случилось с Францией, которая не только всегда была образцом поддержания порядка, но и экспортировала свои знания и умения в этой области в другие демократические и даже тоталитарные страны, подсказывая им, как правильно, мягко и без жертв подавлять зарождающиеся протесты? - вопрошает газета Le Monde. - Число полицейских, становящихся после столкновения с "желтыми жилетами" пациентами больниц, постоянно растет. С другой стороны, умножение насилия, направленного против органов безопасности, также вызывает вопросы о способности государства контролировать использование демократической силы в обществе. Похоже, правила применения вооруженных подразделений, защищающих правопорядок, пора менять. Ответственность за это ложится на государство, высших чиновников которого сегодня критикуют за метания из крайности в крайность, добиваясь в каждом случае негативного результата".



Судя по всему, пока практика применения "демократической силы" против собственного народа завела администрацию Макрона в тупик, выход из которого представляется более чем туманным. Источник - Известия

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