В Узбекистане с 1/04 депутаты будут одобрять всех министров, глав госкомитетов и вице-премьеров

16:26 05.02.2019

В Узбекистане с 1 апреля вводится новый порядок, в рамках которого депутаты нижней палаты парламента будут одобрять всех министров, глав госкомитетов и вице-премьеров, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на указ главы государства.



В частности, с 1 апреля кандидаты на должности заместителей премьер-министра, министров и председателей государственных комитетов при рассмотрении и одобрении их кандидатур в Законодательной палате должны будут представлять планы действий, предусматривающие взаимосвязанные с программой действий Кабинета Министров правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу.



Премьер-министр вместе с членами правительства ежеквартально будет представлять в палаты парламента отчет о ходе реализации государственной программы на соответствующий год, вытекающей из послания президента Олий Мажлису.



Мирзиеев поручил премьер-министру Абдулле Арипову разработать и представить до 1 марта 2019 года в Администрацию президента конкретные предложения по порядку и механизму:



назначения заместителей премьер-министра, министров и председателей государственных комитетов только после одобрения Законодательной палатой Олий Мажлиса;



ежеквартального предоставления премьер-министром вместе с членами правительства отчета о ходе реализации государственной программы на соответствующий год;



оценки деятельности органов исполнительной власти всех уровней и их руководителей, основанной на достижении конкретных показателей и целевых индикаторов качества и эффективности реализации программ стратегического развития отраслей экономики, социальной и иных сфер на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы.



Темир Исаев