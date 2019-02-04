В Узбхимпроме новый руководитель - Одил Темиров. Ушел на пенсию патриарх Абдуллаев

16:34 05.02.2019

В АО "Узкимесаноат" назначен новый руководитель, которым стал Одил Темиров, сообщает корреспондент АН Podrobno.uz.



На этом посту он сменил Абдулхашима Абдуллаева, который освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.



Напомним, что до этого Одил Шукурович Темиров (1977 года рождения) работал заместителем председателя правления АО "Узбекнефтегаз". Он окончил Ташкентский химико-технологический институт. В 1999-2017 годах работал в структуре Шуртанского газохимического комплекса, занимал различные должности, был также директором предприятия.