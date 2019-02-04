Аркадаг назначил замминистров в реорганизованные Минсельхоз и Минпром

19:04 05.02.2019

В Туркменистане назначены заместители министров промышленности и сельского хозяйства

4 февраля президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил заместителей министров промышленности и коммуникации, сельского хозяйства и охраны окружающей среды и Государственного комитета водного хозяйства. Эти министерства были образованы на заседании Кабмина 29 января, сообщает Хроники Туркменистана.

Баймырат Аннамаммедов назначен заместителем министра промышленности и коммуникации;



Хаджымырат Худайгулыев– заместителем министра промышленности и коммуникации;



Ымамберди Шихыев– заместителем министра промышленности и коммуникации.



Ровшен Джумаев назначен заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по экономике и финансовой деятельности;



Шохрат Аннамырадов – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственному производству;



Аннаев Джуманазар – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сельскохозяйственной технике и оборудованию;



Алланур Алтыев – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды по охране окружающей среды и земельным ресурсам;



Бегмырат Атаев – заместителем министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по промышленной переработке сельхозпродукции.



Джошмырат Седеков – назначен заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства;



Довлетмырат Маммедов – заместителем председателя Государственного комитета водного хозяйства.