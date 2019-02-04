Узбекские железные дороги возглавил Хуснутдин Хасилов

19:23 05.02.2019

В "Узбекистон темир йуллари" назначен новый глава



Указом Президента Хуснутдин Нуруддинович Хасилов назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари", сообщает Минюст.



Ранее Хуснитдин Хасилов занимал должность главного менеджера – главного инженера АО "Узбекистон темир йуллари".



Напомним, что бывший председатель правления железнодорожной компании "Узбекистон темир йуллари" Ачилбай Раматов стал первым заместителем премьер-министра - министром транспорта.