"Досрочных президентских выборов в Казахстане не будет", - заверил Елбасы. Значит будут точно!

19:46 05.02.2019

Досрочных президентских выборов в Казахстане не будет, заявил во вторник президент республики Нурсултан Назарбаев, пишет КазТАГ.



"Не стоит создавать ажиотаж вокруг этой темы. В конституции страны, конституционном законе "О президенте Республики Казахстан" четко расписаны порядок и время проведения выборов, сроки окончания полномочий. В рамках конституции президент имеет право объявлять досрочные выборы, однако подобное не предвидится. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневной деятельностью", - сказал он в своем обращении, распространенном во вторник пресс-службой главы государства.



"Рутинным случаем" назвал Н.Назарбаев свое обращение в конституционный совет о трактовке пункта 3 статьи 42 конституции.



"Это абсолютно рутинный вопрос государства (…) в конституции не определены условия замены президента, а также не предусмотрены случаи его добровольного ухода в отставку. Во всех конституциях мира существуют такие нормы. В связи с большой актуальностью данных аспектов я попросил конституционный совет разъяснить эти положения", - сказал глава государства.