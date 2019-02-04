 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Досрочных президентских выборов в Казахстане не будет", - заверил Елбасы. Значит будут точно!
19:46 05.02.2019

Досрочных президентских выборов в Казахстане не будет, заявил во вторник президент республики Нурсултан Назарбаев, пишет КазТАГ.

"Не стоит создавать ажиотаж вокруг этой темы. В конституции страны, конституционном законе "О президенте Республики Казахстан" четко расписаны порядок и время проведения выборов, сроки окончания полномочий. В рамках конституции президент имеет право объявлять досрочные выборы, однако подобное не предвидится. Поэтому необходимо сохранять спокойствие и продолжать заниматься повседневной деятельностью", - сказал он в своем обращении, распространенном во вторник пресс-службой главы государства.

"Рутинным случаем" назвал Н.Назарбаев свое обращение в конституционный совет о трактовке пункта 3 статьи 42 конституции.

"Это абсолютно рутинный вопрос государства (…) в конституции не определены условия замены президента, а также не предусмотрены случаи его добровольного ухода в отставку. Во всех конституциях мира существуют такие нормы. В связи с большой актуальностью данных аспектов я попросил конституционный совет разъяснить эти положения", - сказал глава государства.

Источник - кирТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549385160
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