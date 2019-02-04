"Я не расист": актер Лиам Нисон объяснил свое желание "убить чернокожего"

23:57 05.02.2019

Британский актер Лиам Нисон заявил, что он не является расистом. Ранее он признался, что много лет назад хотел убить чернокожего мужчину в качестве мести за изнасилование подруги.



Скандал разгорелся после интервью Нисона британской газете Independent, опубликованного в понедельник. В нем актер рассказал, как около 40 лет назал его подругу изнасиловал чернокожий мужчина, после чего он долго ходил по улицам с оружием в руках в надежде убить первого попавшегося, как выразился актер, "черного ублюдка".



Высказывания Нисона вызвали волну критики в СМИ и соцсетях. В частности, колумнист газеты Los Angeles Times Карла Холл назвала поведение актера отвратительным и призвала его подробнее рассказать о своих расистских наклонностях.



Позднее Нисон решил прояснить свою позицию в интервью американскому телеканалу ABC. Он заявил, что вовсе не является расистом, а просто поддался острому желанию отомстить.



"Я никогда раньше не испытывал такого чувства, когда хочется наброситься на кого-то. Я спросил ее [свою подругу]: "Ты знаешь этого человека [насильника]?" - "Нет" - "Какой у него цвет кожи?" - Она сказала, что он это был чернокожий мужчина", - рассказал Нисон.



Затем, по словам актера, он четыре или пять раз отправлялся в районы города, где большинство населения составляют чернокожие, и хотел, чтобы на него кто-нибудь напал, чтобы он смог дать волю насилию.



При этом Нисон отметил, что его реакция была бы такой же, если бы насильник был белым.



"Если бы она сказала, что это ирландец или шотландец, британец или литовец, то я знаю, я точно знаю, что эффект был бы таким же. Я хотел показать свое достоинство, вступиться за свою дорогую подругу в таком ужасном средневековом стиле", - сказал актер.



В последнее время Нисон активно снимается в голливудских боевиках



Он признался, что происшествие шокировало и ранило его, и он искал помощи. Чтобы справиться со своим гневом, Нисон ходил на исповедь и усиленно занимался бегом.



Актер пояснил, что хотел поделиться своим тяжелым опытом с людьми, чтобы они задумались о проблеме расизма.



"Мы все делаем вид, что мы политкорректны в этой стране... В моей стране. Иногда стоит заглянуть в себя глубже, и тогда вы обнаружите этот расизм и нетерпимость", - сказал Нисон.



66-летний Лиам Нисон получил мировую известность после фильма "Список Шиндлера" (1994). В последние годы он известен в первую очередь по ролям в голливудских боевиках, среди которых "Заложница" (2008), "Схватка" (2012) и "Воздушный маршал" (2014).