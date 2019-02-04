Грядущая схватка. Невозможно укрепить власть Кремля, когда финансовая политика определяется МВФ, - М.Хазин

00:33 06.02.2019

"Осажденная крепость" и грядущая схватка

невозможно укрепить власть Кремля, когда финансовая политика определяется МВФ



В последнее время идея о защите нашего Отечества все время витает в воздухе. Кто-то кричит про засилье "охранителей", кто-то про кампанию "очернения" Запада и США в частности, и так далее.



У меня, если честно, это вызывает некоторую оторопь, чтобы не сказать смех.



Если говорить об "очернении" Запада, то она и в подметки не годится кампании прославления того же Запада, которая началась в конце 80-х годов еще в СССР и, по большому счету, продолжается до сих пор. Настолько, что фраза "доллар, он и в Африке доллар" стала русской поговоркой, а вера в то, что на Западе финансовые дела ведутся "честно" до сих пор витает в головах отдельных наивных девушек и чиновников. Так что тут ничего даже близкого к серьезной кампании нет.



Говорить что нас пугают американским оружием? Но все эти страшилки построены на сугубо четких и проверяемых фактах. Базы создаются? Да. Скрипалей травят? Да. И не нужно тут мне вещать про "кровавую гэбню", ну, или, не менее "кровавую" ГРУ. Просто даже смешно. Можно много рассказывать про уничтоженные в Афганистане советской армией аулы, но название этих аулов как-то в прессе не попадаются (даже в интернете). А вот история Сонгми во Вьетнаме известна всем.



Нет, это не значит, что мы "белые и пушистые". Просто нужно, если речь идет об аналитике, рассматривать все стороны потенциального или реального конфликта в разных условиях. Нет, я понимаю, что после 1991 года мы вошли на территорию "Западного" глобального проекта, который не любит антилиберальной и антиамериканской пропаганды, но мы-то сейчас исходим не из пропагандистских стандартов, а, все-таки, аналитических. А в такой ситуации вывод о том, что "антиамериканская" кампания у нас сильно уступает проамериканской абсолютно очевиден.



Но все это было только преамбулой. Дело в том, что те, кто активно пытается вбить в головы наших граждан, что в стране ведется антиамериканская кампания (интересно, против какой части Америки выступаю в такой ситуации лично я? Уж коли мне тоже приписывают участие в этой кампании. Я лично ненавижу Амазонку, водопады Игуасу, индейцев Перу, цивилизацию майя, Карибское море, небоскребы Нью-Йорка или Великие озера?), делают это не просто так. Это - составная часть кампании, цель которой доказать народу, что в России к власти пришла группа людей, единственная цель которых удержать власть и поработить всех людей, чтобы они на эту группу работали.



При этом одно из средств порабощения, это создание ощущения "осажденной крепости" со всеми вытекающими последствиями. Нет, я далек от мысли о том, что в нашей стране, в отличие от всех других стран во все времена, те, кто пришли к власти готовы от нее в любую секунду отказаться, я просто требую логики. А логика говорит о крайне интересном явлении.



А именно, что финансовая и экономическая политика в нашей стране полностью определяется за ее пределами, а именно, в МВФ, Международном валютном фонде, штаб-квартира которого находится как раз на территории США, в Вашингтоне. И вот объясните мне, как эта пропагандисткая кампания и ее цели сочетаются с этим явлением?



Тут есть два варианта объяснения.



Первое, что те, кто твердит про антиамериканскую кампанию, просто врут. Что никакой кампании нет, а просто наши официальные органы описывают реальное состояние дел. Но тогда не очень понятно, откуда берется описанная выше "группа лиц" и ее логика "осажденной крепости". Нет, группа лиц, может, и есть, но на основании приведенных фактов об этом ничего сказать нельзя, а про "осажденную крепость", просто, получается глупость. Точнее, имеет место явная атака на нашу страну, но так везде так, посмотрите на Ливию, Сирию, Ирак или Венесуэлу. Да даже на вполне себе европейскую Югославию.



Второй вариант. Что я ошибаюсь с политикой наших денежных властей. Но тут уж я ничего не могу сделать, я, все-таки, немножко теме разбираюсь, многие факты знаю, в том числе и те, о которых в газетах не пишут, о многих много раз писал. Повторяться уж не буду, но я-то точно знаю, что правила поведения для нынешнего руководства ЦБ готовят именно в МВФ. Так что уж простите, если вы считаете, что эта гипотеза не верна, дальше можно не читать.



Так вот, если абстрагироваться от этих гипотез, то тогда получается замечательная картинка: те, кто сидят в Кремле, целенаправленно в своей "крепости" оставили открытые ворота, да еще и, для вящей убедительности, поставили их охранять представителей осажденных… Ну никак не выходит каменный цветок… И выводов остается не так уже много. Собственно, всего два. Либо, на самом деле, "милые бранятся, только тешатся", а все остальное только отдельные схватки отдельных мелких групп за место под Солнцем. То есть в реальности Кремль ни от кого не защищается системно, а просто отбивает отдельные локальные попытки побороться за статус "царя горы". Либо - обе стороны реально готовятся к схватке, но поскольку это не две независимые структуры, а две части бывшего единого целого (если говорить об экономике, то - Бреттон-Вудского организма), то процесс это крайне сложен и глубоко противоречив.



Первый вариант вполне может иметь место (и ненавистники Путина из числа патриотов его активно обсуждают). Но я неоднократно приводит примеры событий, которые из такой трактовки слишком сильно выпадают… Я, конечно, могу быть не прав, но их реально много… И они появляются вновь и вновь. И как с ними быть, не очень понятно.

А второй… мне он представляется более убедительным и я как раз пытаюсь в локальных противоречиях всех действующих лиц разобраться.



Что-то получается объяснить, что-то - не совсем. Но пока эта гипотеза представляется мне более привлекательной. А вообще, конечно, этот текст совершенно не претендует на абсолютную истину, а является предметом для обсуждений.



Михаил Хазин

4.02.19