 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.02.2019
00:59  Латиница в Центральной Азии – инструмент геополитики США, - А.Пахолин
00:53  Христиане из Африки становятся главной опорой церкви в Британии
00:51  Талибы в Москве: попытка начала диалога о будущем Афганистана
00:47  Кто и что именно нарушает по соглашениям в Сирии
00:33  Грядущая схватка. Невозможно укрепить власть Кремля, когда финансовая политика определяется МВФ, - М.Хазин
00:07  Как живут русские в Венесуэле и почему зашатался режим Мадуро, - "КП"
00:02  Пророчества Василия Розанова. К 100-летию со дня смерти выдающегося русского религиозного философа
Вторник, 05.02.2019
23:57  "Я не расист": актер Лиам Нисон объяснил свое желание "убить чернокожего"
22:09  В Лондоне вандалы разбили молотками могилу Карла Маркса
22:01  Мирзиеев назначил своего свата Турсунова первым заместителем председателя Службы ГБ
21:55  Россия кормит арабских шейхов, а себя накормить не может
19:46  "Досрочных президентских выборов в Казахстане не будет", - заверил Елбасы. Значит будут точно!
19:23  Узбекские железные дороги возглавил Хуснутдин Хасилов
19:04  Аркадаг назначил замминистров в реорганизованные Минсельхоз и Минпром
16:34  В Узбхимпроме новый руководитель - Одил Темиров. Ушел на пенсию патриарх Абдуллаев
16:26  В Узбекистане с 1/04 депутаты будут одобрять всех министров, глав госкомитетов и вице-премьеров
14:14  Все в силе: президент Макрон не смог добиться мира переговорами
14:11  Сможет ли Россия повторить сирийский сценарий в Венесуэле
14:06  "До сих пор чувствую советское внутри себя", - писатель Гузель Яхина
13:28  В Туркмении новые: минпром (Дурханов), минтекстиль (Реджепов), минсельхоз (Байрамдуржыев) и Госкомвод (Язмырадов)
11:26  Забытые герои Советского Туркестана-4. Сергей Терехов - герой обороны Оренбурга и боев на Северном фронте Туркестана
11:24  В Павлодаре, Костанае и Семее отменили школьные занятия. Совсем колотун, однако
11:11  Яблочко от... Сыновья кыргызских депутатов Арапбаева и Молдобековой оказались мелкими авто-жуликами
10:31  Узбекистан до сей поры размышляет - ввязываться ли в авантюру строительства таджикского Рогуна
10:29  Братишка экс-генпрокурорши Киргизии Саляновой задержан в США по подозрению в убийстве 18-летней Дуйшебаевой
10:04  За бардак с лицензиями. Уволены два зампреда Госкомпрома Киргизии - Ороков и Аликеев
10:01  Хозяева Жогорку Кенеша. Как превратить клубы по интересам в политические партии, - Д.Подольская
09:29  Иран увеличил дальность и точность своих баллистических ракет, - И.Субботин
09:17  В торге с Китаем США делают ставку на Вьетнам, - Вл.Скосырев
09:05  Что хочет Бишкек за второй "Кант". Москва готова к переговорам об открытии еще одной военной базы РФ в Киргизии, - "НГ"
00:17  Палестинская автономия в преддверии упразднения
Понедельник, 04.02.2019
22:31  Де-русификация на марше. 6 766 казахстанцев переселилось из юга на север по региональной квоте в 2018 году
22:06  "Черный ворон, что ты вьешься?..". Как выкорчевать из России коррупцию, - А.Проханов
22:03  МИД РФ Лавров дезавуировал слухи об открытии 2-й рос-воен-базы в Киргизии
21:58  Талибы едут делегацией в Москву "с частным визитом"
21:54  В Колумбии убит вождь "FARC - Революционных вооруженных сил Колумбии" Родриго Кадете
20:19  Никол Пашинян сделал свое дело, - А.Гегамян
18:00  Ачилбай Раматов назначен первым вице-премьером - министром транспорта Узбекистана
17:31  Иран как третья сила, - Гульнара Инандж
17:27  Узбекистан начинает 7/02 "роуд-шоу" презентации своих первых международных гособлигаций
17:13  Каким будет новый герб Ташкента
16:53  Ташкент. Алишер Султанов сменил кресло Узб-вице-премьера на министра энергетики
16:30  При КырМинкульте создается Госпредприятие "Кыргыз туризм"
16:27  В Киргизии опасаются, что экс-президент Атамбаев и его ближайшие соратники удрали из страны
16:01  Куда идти? Назарбаев просит Конституционный совет истолковать пункт о прекращении полномочий Президента
15:43  Индия: полтора миллиарда религиозных революционеров. Партия Моди ставит на "хиндутву", - А.Шпунт
15:42  Масса гетто: африканские церкви множатся на юге Лондона
15:39  Поперед батьки в цифру. Соревнование стран ЕАЭС грозит новыми барьерами на общем рынке
15:36  Посестрившиеся. Повторит ли Иран судьбу Венесуэлы? - А.Эскин
15:33  Комедия предположений: как президентскую гонку на Украине возглавил шоумен Зеленский
15:28  В Москве вышла новая книга Н.Ф. Бугая "Проблема территорий в условиях принудительных переселений XX века: Теория, практика"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грядущая схватка. Невозможно укрепить власть Кремля, когда финансовая политика определяется МВФ, - М.Хазин
00:33 06.02.2019

"Осажденная крепость" и грядущая схватка
невозможно укрепить власть Кремля, когда финансовая политика определяется МВФ

В последнее время идея о защите нашего Отечества все время витает в воздухе. Кто-то кричит про засилье "охранителей", кто-то про кампанию "очернения" Запада и США в частности, и так далее.

У меня, если честно, это вызывает некоторую оторопь, чтобы не сказать смех.

Если говорить об "очернении" Запада, то она и в подметки не годится кампании прославления того же Запада, которая началась в конце 80-х годов еще в СССР и, по большому счету, продолжается до сих пор. Настолько, что фраза "доллар, он и в Африке доллар" стала русской поговоркой, а вера в то, что на Западе финансовые дела ведутся "честно" до сих пор витает в головах отдельных наивных девушек и чиновников. Так что тут ничего даже близкого к серьезной кампании нет.

Говорить что нас пугают американским оружием? Но все эти страшилки построены на сугубо четких и проверяемых фактах. Базы создаются? Да. Скрипалей травят? Да. И не нужно тут мне вещать про "кровавую гэбню", ну, или, не менее "кровавую" ГРУ. Просто даже смешно. Можно много рассказывать про уничтоженные в Афганистане советской армией аулы, но название этих аулов как-то в прессе не попадаются (даже в интернете). А вот история Сонгми во Вьетнаме известна всем.

Нет, это не значит, что мы "белые и пушистые". Просто нужно, если речь идет об аналитике, рассматривать все стороны потенциального или реального конфликта в разных условиях. Нет, я понимаю, что после 1991 года мы вошли на территорию "Западного" глобального проекта, который не любит антилиберальной и антиамериканской пропаганды, но мы-то сейчас исходим не из пропагандистских стандартов, а, все-таки, аналитических. А в такой ситуации вывод о том, что "антиамериканская" кампания у нас сильно уступает проамериканской абсолютно очевиден.

Но все это было только преамбулой. Дело в том, что те, кто активно пытается вбить в головы наших граждан, что в стране ведется антиамериканская кампания (интересно, против какой части Америки выступаю в такой ситуации лично я? Уж коли мне тоже приписывают участие в этой кампании. Я лично ненавижу Амазонку, водопады Игуасу, индейцев Перу, цивилизацию майя, Карибское море, небоскребы Нью-Йорка или Великие озера?), делают это не просто так. Это - составная часть кампании, цель которой доказать народу, что в России к власти пришла группа людей, единственная цель которых удержать власть и поработить всех людей, чтобы они на эту группу работали.

При этом одно из средств порабощения, это создание ощущения "осажденной крепости" со всеми вытекающими последствиями. Нет, я далек от мысли о том, что в нашей стране, в отличие от всех других стран во все времена, те, кто пришли к власти готовы от нее в любую секунду отказаться, я просто требую логики. А логика говорит о крайне интересном явлении.

А именно, что финансовая и экономическая политика в нашей стране полностью определяется за ее пределами, а именно, в МВФ, Международном валютном фонде, штаб-квартира которого находится как раз на территории США, в Вашингтоне. И вот объясните мне, как эта пропагандисткая кампания и ее цели сочетаются с этим явлением?

Тут есть два варианта объяснения.

Первое, что те, кто твердит про антиамериканскую кампанию, просто врут. Что никакой кампании нет, а просто наши официальные органы описывают реальное состояние дел. Но тогда не очень понятно, откуда берется описанная выше "группа лиц" и ее логика "осажденной крепости". Нет, группа лиц, может, и есть, но на основании приведенных фактов об этом ничего сказать нельзя, а про "осажденную крепость", просто, получается глупость. Точнее, имеет место явная атака на нашу страну, но так везде так, посмотрите на Ливию, Сирию, Ирак или Венесуэлу. Да даже на вполне себе европейскую Югославию.

Второй вариант. Что я ошибаюсь с политикой наших денежных властей. Но тут уж я ничего не могу сделать, я, все-таки, немножко теме разбираюсь, многие факты знаю, в том числе и те, о которых в газетах не пишут, о многих много раз писал. Повторяться уж не буду, но я-то точно знаю, что правила поведения для нынешнего руководства ЦБ готовят именно в МВФ. Так что уж простите, если вы считаете, что эта гипотеза не верна, дальше можно не читать.

Так вот, если абстрагироваться от этих гипотез, то тогда получается замечательная картинка: те, кто сидят в Кремле, целенаправленно в своей "крепости" оставили открытые ворота, да еще и, для вящей убедительности, поставили их охранять представителей осажденных… Ну никак не выходит каменный цветок… И выводов остается не так уже много. Собственно, всего два. Либо, на самом деле, "милые бранятся, только тешатся", а все остальное только отдельные схватки отдельных мелких групп за место под Солнцем. То есть в реальности Кремль ни от кого не защищается системно, а просто отбивает отдельные локальные попытки побороться за статус "царя горы". Либо - обе стороны реально готовятся к схватке, но поскольку это не две независимые структуры, а две части бывшего единого целого (если говорить об экономике, то - Бреттон-Вудского организма), то процесс это крайне сложен и глубоко противоречив.

Первый вариант вполне может иметь место (и ненавистники Путина из числа патриотов его активно обсуждают). Но я неоднократно приводит примеры событий, которые из такой трактовки слишком сильно выпадают… Я, конечно, могу быть не прав, но их реально много… И они появляются вновь и вновь. И как с ними быть, не очень понятно.
А второй… мне он представляется более убедительным и я как раз пытаюсь в локальных противоречиях всех действующих лиц разобраться.

Что-то получается объяснить, что-то - не совсем. Но пока эта гипотеза представляется мне более привлекательной. А вообще, конечно, этот текст совершенно не претендует на абсолютную истину, а является предметом для обсуждений.

Михаил Хазин
4.02.19

Источник - Хазин
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549402380
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заявление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по поводу обращения в Конституционный Совет
- Б. Сагинтаев выразил соболезнования в связи с трагедией в Астане и поручил усилить контроль за качеством проверок пожарной безопасности
- Кадровые перестановки
- Разъяснение по обращению Президента Республики Казахстан
- О предварительной оценке платежного баланса за 2018 год
- На пленарном заседании Верховного Суда обсуждены кандидатуры в состав Высшего Судебного Совета
- Техническое и профессиональное, послесреднее образование в Республике Казахстан на начало 2018/2019 учебного года
- В Комитете Сената рассмотрен проект Закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе"
- Заявление МИД РК в отношении ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  