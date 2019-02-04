Христиане из Африки становятся главной опорой церкви в Британии

00:53 06.02.2019

Миссионеры: в Африку и обратно



Лондонский Саутуарк - вовсе не захолустная окраина. Напротив, это самый центр британской столицы: от спесивых Вестминстера, Тауэр-Хамлетса и Сити его отделяет только неспешный поток Темзы. Более того, сам район (точнее, "боро", как говорят в Лондоне) - тоже столица. Столица христианской Африки за пределами Черного континента.



Сегодня в Саутуарке с его всего-то четвертью миллиона населения и площадью всего в 28 кв. км насчитывается более 240 африканских церквей, что формирует самую большую компактную группу афро-христианских церквей за пределами самого африканского континента. По оценкам местного статистического ведомства, около 20?000 прихожан посещают воскресные службы именно в этих приходах.



Несмотря на использование непритязательных бывших индустриальных пространств, церкви с черным большинством часто имеют самые претензионные названия: "Зона Святого Духа", "Дом Искупления", "Храм Победителей", Международное служение, изменяющее жизнь" или вот - "Высшая комиссия Христа". Мы еще вернемся в этом рассказе к этой броской, по-настоящему африканской эстетике и ее роли - а пока что заметим, что она создает образ другого христианства. Вполне канонического, вполне приемлемого и не еретического, - но эстетически совсем другого. Христианства, которому рэп куда ближе, чем хоровое многоголосие, и в котором стены бывшего цеха или пакгауза куда меньше давят на прихожанина, особенно молодого, чем своды пятивековой давности.



При этом перед нами отнюдь не замкнутые, закрытые от внешнего мира эмигрантские общины. Фотограф Хлоя Дью Мэтьюз, которая серией своих репортажей открыла лондонцам (и не только им) мир африканского христианства в самом центре столицы Великобритании, рассказывает: "Я сама живу в Саутуарке… Я давно знала об этой трансформации бывших индустриальных пространств в ни с чем не сравнимые новые религиозные пространства… Но только сейчас [занявшись своим проектом] я смогла почувствовать этот масштаб, который, безусловно, заслуживает внимания…"



Дью Мэтьюз поразила открытость общин и миссионерский вектор, готовность проповедовать - не только внутри своей среды, но и среди соседей-лондонцев.



"[Я] обратилась к пасторам в нескольких церквях с просьбой о фотодокументировании богослужений и быстро обнаружила, что меня приветствуют, проводя со мной много воскресений, знакомя с собраниями и прихожанами… Церкви, которые я посещала, были в основном нигерийскими, хотя несколько раз я снимала в угандийских церквях. Меня везде приветствовали, люди были действительно открыты, счастливы, что я была с там. Вы могли бы подумать, что вы другой, [не африканец], и это будет проблемой, но этого никогда и нигде не было".



Хлоя Дью Мэтьюз добавляет, что в то время, когда, скажем, в англиканской церкви кто-то фотографирует, это может вызвать возмущения священников и прихожан и даже агрессию, в африканских церквях обстановка менее формальна - службы идут в течение нескольких часов, люди приходят и уходят свободно.



Фотограф Хлоя Дью Мэтьюз напрасно удивляется, что ее фотоаппарат приветствуется в этих новых африканских приходах. Как отмечает местная лондонская пресса, многие церкви сами используют современные технологии. У многих африканских церквей есть мощные аудиовизуальные системы. Службы снимаются на видео и тут же проецируются обратно на огромные экраны, как на стадионе или на футбольном матче - так что молодые люди чувствуют себя намного комфортнее и привычнее. Некоторые церкви необычайно похожи, как отмечает пресса, на ночные клубы: полумрак, потоки тумана от сухого льда, сценические огни… Службы, как правило, проходят бурно, с пением, танцами, музыкой и восторженными молитвами, и такими же эмоциональными и сценически яркими проповедями пасторов.



Но при этом - это каноническая служба, отнюдь не какая-то секта или молодежная субкультура. Все эти приходы руководятся священниками, вписанными в строгую иерархию официального клира.



В то время как в Соединенном Королевстве церкви переживают кризис внимания, число церквей, основанных африканскими иммигрантами, только растет. В прошлом году опрос показал нарастающий спад в Церкви Англии и Церкви Шотландии. В проведенном в прошлом году общенациональном опросе Национального центра социальных исследований только 14% британцев самоопределились как члены англиканской церкви - рекордно низкий уровень за всю историю Соединенного Королевства. Аналогичным образом, число прихожан Церкви Шотландии снизилось до 18% - с 31% в 2002 году. Число заявивших, что у них нет никакой религии, выросло с 41 до 52 процентов - опять же впервые в истории страны превысив половину населения. Это особенно характерно для молодых людей, где менее одного из двадцати в настоящее время принадлежат к какой-либо официальной церкви.



Сложите эти два явления - и вам не придется удивляться тому факту, что африканские общины все чаще берут на себя миссионерские задачи по отношению к своим соседям, отошедшим от религии - или не пришедшим к ней в силу юного возраста. Это явление стало настолько массовым, что получило собственное имя - "reverse missionaries". Процесс уже затронул не только Лондон - хотя начался он, разумеется, в лондонском Саутуарке. Сотни священников - этнических выходцев из стран Африки - не просто открывают двери своих общин для соседей, но и активно вовлекают их в религиозную жизнь.



"Огонь [миссионерства], о котором мы читали в книгах об этой великой стране [Британии], которая разослала миссии по всему миру, этот самый огонь отсутствовал", - так описывал нигерийский пастор Рувим Экеме Инве свои впечатления от тогда еще туристической поездки в Йорк, в которую он поехал почти случайно - это была мечта его жены, увидеть старинную Англию. Пастор Инве прошелся по местным церквям, пообщался с местными служителями, и был встревожен растущим потоком секуляризма. "Я понял, что если бы я мог внести свой вклад в возвращение этого [миссионерского]огня, я был бы готов к этому", - решил для себя в ту поездку пастор Инве, и вот уже несколько лет как они перебрались из Лагоса в Йорк, где пастору в полной мере открылось поле для миссионерства.



Здесь нужно отметить, что Инве, как и многие другие пасторы из Африки, приехавшие по тем же мотивам в Британию - отнюдь не беженцы. У пастора Инве в Лагосе был состоятельный приход, в котором он служил до переезда в Йорк не один год. Да и приехал он в Соединенное Королевство вовсе не на пособие. Так что меркантильный мотив здесь не при чем.



И это вовсе не место концентрации выходцев из Африки. Йорк, город с населением почти 200?000 человек на 94% заселен белыми коренными британцами, и более половины его жителей считают себя христианами. Это было одно из первых мест, куда католицизм пришел на островах еще в 7-м веке. Но пастор Инве - как и социологи из Национального центра социальных исследований - увидел, в отличие от местных "коллег", опасную для его веры тенденцию. Ведь в 2001 году три четверти жителей города были переписаны как христиане. Эта доля снизилась до 59% по состоянию на 2011 год, и вот теперь - едва половина. Нигерийский пастор Рувим Экеме Инве приехал бороться за будущее своей веры в Йорке.



"Британия принесла нам Евангелие в прошлом. Теперь мы находимся здесь, где христианство испытывает большие трудности, а церкви в Великобритании действительно приходят в упадок… Это не совпадение, что мы здесь", - приводит лондонская пресса слова Гирма Бишоу, эфиопско-британского пастора из Лондона.



Сегодня лица африканского и карибского происхождения составляют менее 2% населения Великобритании. Но сегодня же, как показывают исследования, по крайней мере, половину всех прихожан в Лондоне составляют британцы с африканскими или карибскими корнями.



К 2025 году, как утверждают прогнозы ООН, по крайней мере 50% христиан в мире будут в Африке, Латинской Америке и некоторых частях Азии. Совсем недавно, в 1950 году, около 80% христиан в мире жили в западных странах.



Возможно, миссионерский труд пастора Инве, пастора Бишоу, тысяч их коллег из африканских приходов Великобритании чуть поправит эту статистику.



Александр Шпунт