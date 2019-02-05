Латиница в Центральной Азии – инструмент геополитики США, - А.Пахолин

00:59 06.02.2019

В конце января "Каравансарай", недавно отметившийся откровениями о стратегии отрыва Центральной Азии от России и Китая, опубликовал материал о переходе стран региона на латиницу. В планах американцев латинский алфавит выступает, прежде всего, инструментом, вбивающим культурный клин между Россией и республиками Средней (Центральной) Азии.



С точки зрения финансирующего издание Объединенного центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM) переход на латиницу продолжает политику вытеснения русского языка из сферы его исторического распространения в Евразии и сжимает русскоязычное культурно-информационное пространство. Введение латиницы – своего рода символический акт, который в глазах спонсоров "Каравансарая" знаменует ментально-психологический разрыв стран региона с Россией.



Источник: asiaterra.info



Однако дело не только в отрыве от России. Характерная особенность опубликованного "Каравансараем" материала – плохое знание деталей и опыта, накопленного странами Центральной Азии в процессе перехода на латиницу. Переход на латиницу затронет (и частично уже затронул) все население региона, как повседневную жизнь, так и "высокие сферы" – образование, науку, государственное и корпоративное управление. Эффект "латинизации" будет ощущаться десятилетиями, если не веками. И эффект этот, как показывает опыт Туркмении и Узбекистана, будет негативным.



Вопреки утверждениям "Каравансарая" первым в Средней Азии переход на латиницу начал не Узбекистан, а Туркменистан, приступивший к реформе алфавита сразу после распада СССР. Из-за информационной закрытости республики ее опыт по переходу на латинский алфавит мало изучен, но, судя по состоянию системы образования и сферы коммуникации, результаты отрицательны. Туркменские сайты до сих пор выходят даже не на туркменской кириллице, а на русском языке. А это означает, что новый туркменский алфавит в его латинском варианте спросом среди образованной части населения не пользуется; общаться проще, как и раньше, на русском языке.



Источник: ca-portal.ru



В Узбекистане закон о переходе на латинский вариант алфавита был принят в 1993 г., а с 1996 г. начал претворяться в жизнь. Однако завершена реформа не была, она застряла на уровне средней школы. На латинице стали издаваться некоторые официальные документы, появляться заголовки газет, часть рекламных вывесок и плакатов, но большинство текстов по-прежнему выходит на кириллице, ею пользуются как органы власти, так и образовательные учреждения. На кириллице же издается большая часть научной и художественной литературы в Узбекистане. А переход на латиницу в школе сделал недоступными для детей всю кириллическую литературу, созданную в советское время. В результате подрастающее поколение отвыкло от чтения, а уровень его образования и грамотности упал.



Однако издателей "Каравансарая" в первую очередь волнуют не проблемы Туркмении и Узбекистана. Главный объект интереса этого издания – Казахстан и Киргизия, союзники России по ЕАЭС и ОДКБ. Реформа их алфавитов должна завершить "латинизацию" всего региона, после чего кириллицей продолжит пользоваться только ираноязычный Таджикистан. Впрочем, проблема латинизации Казахстана в скором времени будет решена силами самого Казахстана, с удовлетворением отмечает "Каравансарай". В соответствии с планом, утвержденным президентом Н. Назарбаевым в апреле 2017 г., переход на латиницу должен завершиться к 2025 г. В феврале 2018 года Назарбаев уже утвердил латинизированный казахский алфавит.



Переход Казахстана на латиницу "Каравансарай" рассматривает на примере преимущественно русскоязычной Костанайской области, население которой слабо или совсем не владеет казахским языком. Тем не менее там перевод вывесок всех государственных и общественных учреждений на новый вариант написания планируется завершить в 2019 году. На эти цели власти выдели 19 миллионов тенге (50 000 долларов), половину которых уже "освоили" НКО. В начале прошлого года на латиницу стали переходить местные газеты и телеканалы. А комментарии в статье "Каравансарая" подобраны так, что позиция противников перехода на латинский алфавит, которых немало не только среди русских, но и среди казахов, игнорируется, а точка зрения борцов с "советским колониальным прошлым" доминирует.



Источник: inaktau.kz



Костанайская область выбрана в качестве примера перехода на латиницу не случайно. Этот регион представляет для казахстанских властей проблему северных и северо-восточных областей в целом, население там – в основном русские и русифицированные казахи.



После присоединения Крыма к России в 2014 г. среди казахских политических элит стали расползаться слухи, что то же самое грозит и Северному Казахстану. Переход на латиницу в этих условиях должен был, с одной стороны, показать, что Казахстан в культурном плане ориентирован на западную цивилизацию, а с другой – вызвать недовольство русского населения, спровоцировав его отток из республики, что со временем окончательно решило бы проблему северных регионов.



Еще больше, чем Казахстан, спонсоров "Каравансарая" волнует Киргизия, которая решение о переходе на латиницу не приняла. В глазах американцев это большое упущение. И, напротив, призыв участников курултая "Кыргызстан: вчера, сегодня, завтра", заявивших 15 января о необходимости лишить русский язык статуса официального, заслуживает всяческого поощрения. Главным инициатором заявления на курултае стал бывший генеральный прокурор и депутат парламента Азимбек Бекназаров, который в интервью "Каравансараю" заявил, что Киргизия имеет все основания последовать примеру соседнего Казахстана и поднять вопрос о переходе на латиницу. А. Бекназаров считает необходимым отменить и официальный статус русского языка, якобы сдерживающего развитие киргизского. Все это говорит о том, что усилия по "латинизации" Киргизии будут продолжены.



Центральная Азия занимает положение между Россией, Ираном и Китаем – тремя странами, которые в Национальной стратегии безопасности США рассматриваются как главные противники Америки. Чтоб постепенно перевести этот регион под свой контроль, Соединенным Штатам нужно вырвать среднеазиатские государства из сферы влияния России не только в политике и экономике, но и в культуре. Обращение стран кириллической традиции к латинице – это перевод национальной письменности из сферы одной цивилизации в сферу другой. Перевод искусственный, волюнтаристский, драматически отрывающий народы Центральной Азии от их культурно-исторических корней.

АЛЕКСЕЙ ПАХОЛИН | 05.02.2019