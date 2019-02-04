Аркадаг реорганизовал академические Институты Туркмении

06:42 06.02.2019

Проведена реорганизация в системе институтов Академии наук Туркменистана

В системе институтов Академии наук Туркменистана проведена реорганизация. Соответствующие постановления подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



Так, постановлением главы государства объединены Институт языка и литературы имени Махтумкули и Национальный институт рукописей Академии наук, и на их базе создан Институт языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана. Согласно документу, новый институт определен правопреемником Института языка и литературы имени Махтумкули и Национального института рукописей Академии наук.



Другим постановлением главы государства объединены Институт истории и Институт археологии и этнографии Академии наук, и на их базе создан Институт истории и археологии Академии наук Туркменистана. Вновь созданный институт определен правопреемником Института истории и Института археологии и этнографии Академии наук.



Президент Туркменистана подписал постановление, в соответствии с которым Институт биологии и лекарственных растений Академии наук разделен на Институт общей и практической биологии, а также Институт лекарственных растений. В соответствии с документом, Институт общей и практической биологии передан в ведение Инженерно-технологического университета имени Огузхана, а Институт лекарственных растений – в ведение Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.



Президент Туркменистана подписал постановления, в соответствии с которыми Институт животноводства и ветеринарии Академии наук в установленном порядке передан в ведение Туркменского сельскохозяйственного университета, а Институт солнечной энергии Академии наук передан в ведение Государственного энергетического института.



Также постановлением главы государства Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана передан в ведение Туркменского сельскохозяйственного института и переименован в Сельскохозяйственный научно-производственный центр этого университета.