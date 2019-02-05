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Талибы играют на противоречиях Москвы и Вашингтона, - И.Субботин
07:29 06.02.2019

Россия приняла вооруженную и политическую оппозицию Афганистана

В Москву во второй раз прибыли члены движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы обсудить пути урегулирования ситуации в Афганистане. Поводом стала неформальная встреча ведущих политических сил республики, которая была созвана, как утверждает Россия, по инициативе афганской диаспоры. Впрочем, в экспертной среде переговоры называют задумкой российского руководства и видят в нем желание составить конкуренцию переговорному процессу, запущенному США.

Один из лидеров афганской диаспоры в Москве Гулам Мохаммад Джалал подтвердил, что встреча проводится по предложению афганской общины и финансируется из неправительственных источников.

Отвечая на вопрос "НГ", вступают ли подобные инициативы в конкуренцию с американским переговорным процессом, Джалал ответил отрицательно: цель у всех общая – достигнуть мира. Выбор в пользу переговоров в России, по его словам, обусловлен тем, что РФ – одна из немногих стран, сохранившая нейтралитет по отношению к сторонам конфликта в Афганистане.

Конкретных результатов от встречи ждать не приходится. Экс-губернатор провинции Балх Атта Мохаммад Нур, который является видной оппозиционной фигурой, заявил, что у переговоров нет повестки – это "дружеская дискуссия", чтобы сблизить позиции.

Официальный Кабул отказался отправлять своих представителей на встречу. Вероятно, отчасти потому, что на переговоры прибыли оппозиционные силы, которые впервые решили переговорить с талибами. Например, свое участие подтвердил бывший президентский помощник по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, который имеет репутацию одного из самых скандальных политиков. Он считался одним из группы наиболее приближенных к президенту республики Ашрафу Гани политиков, однако покинул высокий пост из-за попыток воспрепятствовать выдвижению Гани на выборах 2019 года. Предчувствуя, что его хотят убрать с должности, Атмар сыграл на опережение и опубликовал прошение об отставке.

Вероятно, присутствием оппозиционеров можно объяснить и то, что МИД РФ дистанцировался от организации встречи: летом в Афганистане должны пройти президентские выборы, и, вероятно, в Москве бы не хотелось, чтобы ее очередной раз обвинили во вмешательстве в дела другой страны. "Утверждается, что "под вывеской" внутриафганской встречи якобы состоится очередное заседание "московского формата" консультаций по Афганистану, в которых, как известно, принимают участие официальные представители государств региона, – заявили в российском дипведомстве накануне встречи. – Со всей ответственностью заявляем, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью". В "московском формате" в ноябре 2018 года участвовали российские дипломаты. Нынешняя же встреча выглядит частной.

Впрочем, слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о российской дипломатической инициативе по Афганистану, произнесенные за день до начала переговоров, выглядят неслучайными. Шеф российской дипломатии отметил, что "московский формат" уникален вовлеченностью всех стран, которые могут влиять на разные политические силы в Исламской Республике. "То, что диалог между правительством и талибами неизбежен, сегодня признают все, – сказал Лавров, выступая в Бишкеке. – Но некоторые страны, в частности США, пытаются этот диалог подмять под себя и вести его келейно, кулуарно. Например, они встречались с талибами в Катаре. Тем самым страны региона, которым далеко не безразлично, что будет с Афганистаном, остаются в неведении относительно того, какие планы вынашивают наши американские партнеры".

"Мы пытаемся таким образом вскочить на подножку последнего вагона уходящего поезда, – заявил "НГ" политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, отсылая к недавнему прогрессу в прямых переговорах между США и талибами. – С другой стороны, несмотря на всю искусственность организации встречи, она может иметь смысл: Россия вправе претендовать на роль бенефициара в афганском мирном процессе. Если исходить из того, что конечной целью такого процесса должно быть установление мира и стабильного государственного устройства в Афганистане, то для России, которая не участвует в переговорном процессе между американцами и талибами, важна гарантия стабильности северных провинций".

Заинтересованность России в стабильности Северного Афганистана – естественная вещь. "Еще четверть века назад это была пограничная с Советским Союзом страна, – напоминает Дубнов. – Сегодня она граничит с партнерами России по Средней Азии, стабильность которых, очевидно, тоже должна быть целью России. В этом смысле северные провинции Афганистана должны быть признаны чуть ли не зоной особых интересов России. Если посмотреть с этой точки зрения, то большая часть участников встречи в Москве представляют бывший "Северный альянс" – это и Исмаил Хан, это и Атта Мохаммад Нур. То есть мы можем претендовать на свою роль гарантов мира, которые стоят за спиной северян".

По оценке эксперта, мотивация "Талибана", который отправляет в Москву своих делегатов, весьма проста. "Я повторю то же, что было сказано в отношении "московского формата", встреча в котором состоялась в прошлом году, – напоминает Дубнов. – Талибы подталкивают Штаты к дальнейшим переговорам. Это шантаж отношениями с Россией: имейте в виду, есть еще одна большая держава, которая будет к нам гораздо более лояльной. Это такой очень прагматический шантаж".

Игорь Субботин

5.02.19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549427340
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