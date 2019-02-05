Теология освобождения от Мадуро. Почему католические епископы Венесуэлы поддержали оппозицию

08:18 06.02.2019

Епископы Католической церкви в Венесуэле поддержали марш оппозиции и действия председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуайдо в Боливарианской Республике, назвав действующего президента Николаса Мадуро "нелегитимным".



Между тем 4 февраля Мадуро направил папе Римскому Франциску письмо, в котором попросил "приложить все усилия в процессе облегчения и расширения диалога" с оппозицией. Мадуро надеется на положительный ответ понтифика.



Официальный Ватикан пока ничью сторону не занял, но устами папы Франциска призывает преодолеть политический кризис и найти мирное разрешение сложившейся ситуации. "Я тяжело переживаю то, что происходит в Венесуэле, и опасаюсь кровопролития. Я поддерживаю весь венесуэльский народ, но, если я начну говорить "слушайте эти страны или эти", я возьму на себя роль, которой не знаю. Это было бы неосмотрительно с моей стороны, и я мог бы только навредить", – заявил понтифик во время своего пребывания на Всемирных днях молодежи в Панаме 28 января. Судя по комментариям самих венесуэльцев, опубликованным под фейсбучными постами Епископской конференции Венесуэлы о происходящем в стране, пацифистский настрой Святого престола и его "невмешательство" в ситуацию с каждым днем все больше раздражают граждан.



Резкие политические заявления местных епископов, особенно главы епископской конференции Венесуэлы кардинала Хорхе Луиса Асуахе, идущие вразрез с тональностью выступлений понтифика, дали повод к размышлениям о том, не пытается ли духовенство Венесуэлы реанимировать порядком подзабытую за последнее время доктрину "теологии освобождения".



"Теология освобождения" – радикальное религиозное движение, которое активно развилось в 1960-е годы в Латинской Америке с целью привлечь Католическую церковь к борьбе за социальные перемены на основе "преференций для бедняков". Поскольку апологетам "теологии освобождения" импонировали некоторые идеи марксизма-ленинизма, латиноамериканская идеология переросла чуть ли не в революционное движение, требующее кардинальных реформ. Все это стало головной болью для Ватикана: с одной стороны, реформатор, с другой – антикоммунист Иоанн Павел II пытался бороться с этой идеологией. Его преемник на Святом престоле Бенедикт XVI также был ее непримиримым противником. Вероятно, большие надежды на возрождение и, возможно даже, некоторую поддержку "теологии освобождения" на высоком церковном уровне современные латиноамериканские богословы возлагали на нынешнего понтифика. Ведь известно, что папа Бергольо родился в Буэнос-Айресе и всю свою жизнь провел на латиноамериканском континенте, хорошо знает проблемы и нужды местного населения, выступает за социальную справедливость и стоит на защите бедных, за что его даже иногда называют "папа бедняков".



Отсутствие открытой поддержки политических заявлений венесуэльских прелатов со стороны Святого престола означает, что архиереи Боливарианской Республики пытаются выйти из подчинения Ватикану, – такое мнение высказал "НГР" генеральный директор латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса (Санкт-Петербург) Егор Лидовской. "В поддержке епископами Венесуэлы оппозиции я вижу лишь политическую, а возможно, и материальную заинтересованность конкретных духовных лиц, – сказал он. – Как известно, папа Римский Франциск послал своего представителя на инаугурацию президента Мадуро, тем самым признав его законно избранным президентом. При этом, конечно, Франциск не является сторонником ни Мадуро, ни Гуайдо, но выступает за сохранение легитимности и расширение диалога между правительством и оппозицией. Ведь Ватикан даже пытался наладить такой диалог: при посредничестве папы Римского был организован круглый стол вместе с обеими сторонами конфликта, однако оппозиционеры отказались в нем участвовать. Поэтому то, что отдельные иерархи выступили в поддержку Хуана Гуайдо, – это сугубо их политическое решение, которое не имеет отношения к самой ситуации в церкви в Венесуэле".



По мнению эксперта, Венесуэла проходила подобный сценарий еще при Уго Чавесе. Тогдашним результатом "излишней политизированности" местной церкви стал духовный кризис и появление так называемой Реформированной церкви. "Причиной создания этой католической структуры явилась как раз изначальная политическая ангажированность католических иерархов", – заявил Лидовской.



Он также заметил, что если сегодня и можно говорить о возрождении идей "теологии освобождения", то только со стороны официальной власти, а не католических епископов. "В своей основе "теология освобождения" отличается от традиционного социального учения церкви вовсе не разрешением и поддержкой вооруженных восстаний, а подходом к вопросам бедности. Кстати, не очень понятно, почему католические епископы, называя именно бедность главной причиной несостоятельности президентства Мадуро, выступают против его легитимности. Некоторые последователи "теологии освобождения" допускают возможность вооруженного сопротивления, но только как меру ответа на репрессии и гонения. Поэтому говорить о том, что сейчас в Венесуэле происходит возрождение этой теологии, можно лишь в контексте борьбы за свои права, а не в контексте вооруженного восстания, которое, как это ни парадоксально, сейчас пропагандируется со стороны тех самых католических иерархов, поддержавших оппозицию", – заключил Лидовской.



Виктор Хейфец, профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по политическим процессам в странах Латинской Америки, рассказал "НГР", что именно в Венесуэле в отличие от других латиноамериканских стран "теология освобождения" никогда не была особо сильна. "Венесуэльский католический клир по большей части консервативен. Хуан Гуайдо и другие представители оппозиции известны как достаточно ревностные католики, и их католичество ни у кого не вызывает сомнения. А вот связь Николаса Мадуро с католицизмом не столь очевидна для людей. Папа Франциск, конечно, авторитет для католиков республики, но при этом они вольны без оглядки на Ватикан выражать свое мнение. Поэтому вполне естественно и нормально, что иерархи Католической церкви Венесуэлы высказали таким образом свою точку зрения", – считает эксперт. Впрочем, он отметил и то, что даже если официальный Ватикан поддержит оппозицию в стране, "это никак не повлияет на соотношения сил внутри страны". "Едва ли католики, которые составляют большую часть страны, изменят свое решение и свое мнение в зависимости от того, что сказал Ватикан", – добавил Хейфец.



Историк и ватиканист Алексей Юдин напомнил, что последние годы Католическая церковь Венесуэлы находилась под жестким прессингом со стороны государства, а потому нет ничего удивительного в том, что она поддерживает оппозицию. "2017 год – это прямые акты агрессии со стороны правительства Николаса Мадуро посредством чавистов в отношении Католической церкви, – сказал эксперт. – Нападение на архиепископа Каракаса Хорхе Уроса Савино во время богослужения, разгром резиденции католических епископов Венесуэлы и нападения на священников, акты вандализма и многое другое. А в 2018 году Мадуро обвинил двух венесуэльских епископов в "преступлениях на почве ненависти" только потому, что они в проповедях затронули актуальные вопросы и критиковали правительство. Венесуэльская конференция епископов с самого начала заявляла, что претензии Мадуро на второй срок не легитимны. Еще в декабре она приветствовала мирные марши гражданского протеста, многие епископы сами участвовали в них. Их целью было восстановление конституционного порядка в стране. Поэтому сегодня Святой престол может действовать только так, как он действовал в 2016–2017 годах, то есть в качестве посредника и гаранта в переговорах между социалистическим правительством и оппозицией. А конференция епископов – в рамках дозволенного и не вмешиваясь в политику, но выражая свое мнение по поводу происходящего в стране – действует по-своему".



Алексей Юдин также заметил, что папа Франциск никогда не был последователем "теологии освобождения", несмотря на некоторую схожесть его собственных взглядов с этими идеями. "Теология освобождения – это, безусловно, христианский коммунизм в разных его интерпретациях. В латиноамериканском контексте теология освобождения очень многообразна и неоднозначна. И то, что всегда осуждалось Ватиканом со времен Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, – это именно ее проекция на воинствующий марксизм, который переводит классовую борьбу в вооруженную борьбу за власть. В этом смысле папа Франциск крайне осторожен. Он вообще по своему генезису был скорее перонистом – последователем того наследия, которое оставили бывший президент Аргентины Хуан Доминго Перон и его супруга Эвита. То есть здесь присутствуют идеи лидерства и вождизма, автаркия – опора на собственные силы, и некий средний путь между капитализмом и коммунизмом. В юности папа Франциск увлекался этими идеями, и сейчас в его случае речь может идти о симпатиях к христианскому социализму, но в очень аккуратной редакции", – подчеркнул историк. По его мнению, едва ли стоит рассчитывать, что в ближайшее время Ватикан поддержит протесты в Венесуэле: "Франциск – крепкий орешек, и выдержка у него хорошая. Он прекрасно знает специфику региона и понимает, что в нем происходит. Цель епископов Венесуэлы – восстановление конституционного порядка в стране, а не прямая поддержка той или иной политической силы".



С другой стороны, сегодня в большей степени стоит обратить внимание на активизацию протестантов республики. "Евангелические группы в Венесуэле за последнее время выросли чуть ли не до 25%. Возможно, "теология освобождения", которая сегодня не имеет четкого конфессионального формата, сейчас более активно развивается в среде радикальных протестантов", – предположил Юдин.

5.02.2019



Милена Фаустова