Московский неформат. Стороны конфликта в Афганистане договариваются без Кабула, - "Къ"

08:30 06.02.2019

Представители движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) и афганские политики обсуждают пути мирного урегулирования в стране на конференции "Межафганский диалог", проходящей в Москве по инициативе афганской диаспоры в РФ. В отличие от предыдущей встречи в московском формате, которую проводили российские власти, нынешняя встреча представлена как сугубо частная инициатива афганской диаспоры, к которой Кремль и МИД РФ не имеют никакого отношения. Подчеркнуто дистанцировался от форума и Кабул. В условиях, когда главным посредником между сторонами конфликта в Афганистане стали США, уже наладившие диалог с талибами, Москва предпочла не соревноваться с Вашингтоном, а создавать собственный канал влияния в Афганистане, стоящем на пороге вероятного возвращения во власть талибов.



Открывшаяся вчера в "Президент-отеле" двухдневная конференция "Межафганский диалог", оргкомитет которой возглавил один из лидеров афганской диаспоры в России Мохаммад Надир Шах, началась с трехчасовым опозданием. Организаторы сослались на "технические причины" - невозможность собрать всех участников к открытию форума.



Как стало известно "Ъ", на самом деле большинство афганских политиков прилетели в Москву в одном самолете еще в понедельник - прямым рейсом государственной компании Ariana Afghan Airlines из Кабула. Среди них были узнаваемые лица афганской политики, в разные годы занимавшие высшие должности в Кабуле, однако сегодня не входящие в администрацию действующего президента Ашрафа Гани и находящиеся с ним в непростых или конфликтных отношениях.



Официальный Кабул подчеркнуто дистанцировался от конференции и обвинил ее участников в политиканстве за спиной афганских властей. В этой ситуации афганскую сторону представляли экс-президент Хамид Карзай, бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни, второй заместитель главы правительства Хаджи Мохаммад Мохакик, который был отправлен в отставку, но отказался покидать свой пост, бывший заместитель главы МИДа Хекмат Халиль Карзай.



Большая часть состоящей из десяти человек делегации талибов во главе с одним из лидеров их политического офиса в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станикзаем прилетела в Москву из Катара. Еще три делегата от талибов прибыли из Афганистана. Мулла Абдул Салам Заиф, Назар Мохаммад Мотмаин и мулла Вакил Ахмад Мутавакил входили в правительственные структуры, когда у власти в Кабуле находилось движение "Талибан" (1996–2001 годы), а сегодня отказались от вооруженной борьбы.



Всего три месяца назад в том же "Президент-отеле" уже проходили консультации по афганскому урегулированию в так называемом московском формате. Однако накануне открытия конференции "Межафганский диалог" МИД РФ сделал особый упор на том, что эти два мероприятия никак не связаны между собой. Как пояснили на Смоленской площади, открывшаяся межафганская встреча никоим образом не может рассматриваться как новый раунд переговоров в "московском формате" и на сей раз российские власти не имеют к ее организации никакого отношения, хотя и желают ее участникам успеха.



США и талибы ведут переговоры о будущем Афганистана без участия Кабула

США и талибы ведут переговоры о будущем Афганистана без участия Кабула

Тон заявления МИД РФ был весьма жестким. "Находятся силы, которые стремятся сорвать проведение этого важного мероприятия, не гнушаясь распространением в сети Интернет фейковых приглашений на него. Более того, утверждается, что "под вывеской" внутриафганской встречи якобы состоится очередное заседание Московского формата консультаций по Афганистану, в которых, как известно, принимают участие официальные представители государств региона. Со всей ответственностью заявляем, что эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью",- говорится в распространенном вчера сообщении департамента информации и печати МИД РФ.



Между тем состоявшееся в первый день работы конференции обсуждение в "Президент-отеле" внешне действительно выглядело как внутриафганская встреча. Когда делегации около 15:00 (вместо 10:30, как было в изначальном расписании) зашли в Круглый зал "Президент-отеля", понять, что встреча происходит в России, можно было только по табличкам, где имена участников были записаны как латиницей, так и кириллицей. Перевод вступительных выступлений организаторы не предусмотрели, и журналисты слушали речи на пушту, не понимая их смысла. Самой продолжительной - больше получаса - была речь главы политического офиса талибов Шера Мохаммада Аббаса Станикзая. Перед тем как участники приступили к обсуждению, за стол сел имам и прочитал молитву. Посовещавшись в закрытом режиме чуть больше часа, делегации прервались, чтобы вместе совершить намаз.



Конференция "Межафганский диалог" проходит вскоре после визита в регион спецпредставителя Госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада. По итогам переговоров с талибами, проходивших без участия афганских властей, американский дипломат заявил о "значительном прогрессе", в том числе и по вопросу вывода из страны американских войск. Это уже позволило политикам и дипломатам в регионе сделать вывод о том, что США и талибы близки к прорывным договоренностям.



Однако принимающий участие в московской встрече Шер Мохаммад Аббас Станикзай призвал журналистов не торопить события. По его словам, никаких конкретных сроков вывода американских войск еще не согласовано. На вопрос "Ъ", согласятся ли талибы сесть за стол переговоров с правительством Афганистана после того, как американские солдаты покинут эту страну, господин Станикзай ответил уклончиво. "После вывода войск начнется межафганский диалог по внутренним вопросам, таким как конституция, формирование правительства и многие другие. Иншалла (если даст Бог.- "Ъ"), мы обсудим это между собой",- пояснил он.



Кирилл Кривошеев, Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №21 от 06.02.2019, стр. 6