Библиофил от олигархата Алишер Усманов перевез в Ташкент свою библиотеку из 4923 фолиантов

08:36 06.02.2019

Коллекция редких книг на 8 миллионов долларов, подаренная Алишером Усмановым, прибыла в Ташкент



Коллекция редких книг на 8 миллионов долларов, подаренная известным российским предпринимателем узбекского происхождения Алишером Усмановым Центру исламской цивилизации, прибыла в Ташкент, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Коллекция состоит из 4923 наименований редких книг на латыни, английском, французском и немецком языках, изданных с XIII века о влиянии ориентализма и исламского мира на Европу. Среди них – первый латинский перевод "Канона врачебной науки" Авиценны (Ибн Сины). Также в коллекции есть первый перевод на латынь книги ибн Арабшаха "История великих и чудесных свершений, которые совершил Великий Темур".



Пока идет строительство Центра исламской цивилизации книги будут находиться в Институте востоковедения.



Напомним, что проект Центра исламской цивилизации в Ташкенте, строительство которого ведется на средства Алишера Усманова, разрабатывает французская компания Wilmotte & Associés.



Планируется, что комплекс будет построен в соответствии с международными стандартами и будет включать в себя библиотеку, информационно-ресурсный центр, научные кафедры, конференц-зал, служебные помещения и другие объекты. Символический краеугольный камень в его основание был заложен в июне 2018 года президентом Узбекистана.



Ранее в интервью Forbes Усманов заявил, что вложит в строительство центра 100 миллионов долларов.



6 Февраля 2019,