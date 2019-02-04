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Знак сближения Москвы и Пекина. В Китае всегда ценилась советская "страховка", - А.Балиев
11:03 06.02.2019

Уважение к Сталину в КНР ("Великий ученик"), культивируемое повседневно и повсеместно, приходится принимать во внимание и нашему руководству. Насколько это обусловлено геополитическими соображениями, покажет время.

В Красном зале московской гостиницы "Метрополь" торжественно открыта памятная доска, посвященная переговорам председателя Совета министров СССР Иосифа Виссарионовича Сталина и главы КНР и КПК Мао Цзэдуна зимой 1949–1950-го.

На русском, китайском и английском языках указано: "В этом зале 14 февраля 1950 года Председатель Совета министров СССР И. В. Сталин и Председатель центрального народного правительства КНР Мао Цзэдун присутствовали на приеме по случаю подписания договора "О дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР".

Инициатива принадлежит российско-китайскому информационно-аналитическому центру (РКИАЦ) им. Рогачева, а осуществление проекта стало возможным благодаря соответствующим решениям руководства КПК и посла КНР в РФ Ли Хуэя.

Поcкольку cобытие не приурочено к круглой дате договора или прибытия Мао Цзэдуна в Москву (16 декабря 1949 года), резонно предположить, что согласие российской стороны на мероприятие предопределено геополитическими факторами. А именно – отказом КНР подписать с РФ договор о взаимном использовании нацвалют (что планировалось на 26–27 декабря минувшего года), сдержанная позиция Китая в ООН в отношении антикрымских выпадов Запада, скрытое недовольство Пекина обсуждением РФ и Японией статуса Южных Курил. Уместно вспомнить и все более частые случаи подключения банков и компаний из Поднебесной к западным санкциям против России, о чем в конце декабря 2018 года заявили наш посол в КНР Андрей Денисов и глава представительства ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов. Потому в тактических целях Москва решилась на демонстрацию косвенной поддержки политики Пекина в отношении Сталина и его наследия.

" Казалось, что советско-китайская дружба нерушима. Но ближайшим соседом слева от Сталина был Хрущев "
Ли Хуэй, выступая в историческом зале "Метрополя", отметил, что подписанный договор имел стратегическое значение не только для СССР и КНР, но и для всего послевоенного мира. А выдающийся личный вклад товарищей Сталина и Мао Цзэдуна в разработку этого документа и в целом в союз двух держав, по словам посла, у него на родине помнят и чтут. Схожие оценки, но почти без упоминания Сталина высказали замдиректора Первого департамента Азии МИДа РФ Александр Шманевский, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин, глава РКИАЦ Сергей Санакоев.

Напомним, что договор действовал весь назначенный срок – по апрель 1980 года, то есть даже в периоды максимальной военно-политической конфронтации между Пекином и Москвой (1968–1969, 1978–1979). Для КНР этот документ, во-первых, был "страховкой" на случай конфликта с проамериканским Тайванем и прямого военного столкновения с Соединенными Штатами в Индокитае. А во-вторых, ускорил поражение США там, где советские и китайские военные советники, напомним, совместно помогали ДРВ, Лаосу, южновьетнамским и камбоджийским партизанам-коммунистам противостоять американской агрессии. Кстати, местные СМИ часто публиковали фото, где китайские инструкторы обучают вьетнамцев и лаосцев обращению с советскими гаубицами или зенитными установками...

Что касается приема в "Метрополе" 14 февраля 1950-го, здесь планировались выступления Сталина и Мао, но сильная простуда вынудила советского лидера отказаться от выступления. А Мао произнес краткую речь, упомянув о вожде и учителе мирового антиимпериалистического движения, верном друге китайского народа товарище Сталине.

До этого 21 декабря 1949-го Сталин и Мао были рядом: китайский лидер сидел справа от советского вождя в президиуме торжественного вечера в Большом театре, где отмечалось 70-летие Сталина. Тогда казалось, что советско-китайская дружба нерушима. Увы: ближайшим соседом слева от Сталина был Хрущев...

Алексей Балиев
№ 4 (767) за 5 февраля 2019 года

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549440180
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