Бывший сотрудник МВД Кыргызстана Жумаев владеет 41 лицензией на месторождения

11:37 06.02.2019

Бывший сотрудник МВД владеет 41 лицензией на месторождения в Кыргызстане. Об этом на заседании Совета безопасности заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.



По его словам, Эрик Жумаев всю жизнь работал в МВД и не имел отношения к горнодобывающей отрасли. "В ходе проверки выяснилось, что у него 41 лицензия на месторождения общей площадью 40 тысяч гектаров. Восемь лицензий на $630 тысяч в залоге по договору о займе. Закон позволяет Эрику Жумаеву эти лицензии продать по своему усмотрению", - сообщил генпрокурор.



Отметим, в базе Министерства юстиции на имя Эрика Исакуновича Жумаева в 2016 году зарегистрировали компанию "Ала-Тоо Алтын кени", которая занимается добычей и обогащением руд драгоценных металлов.

Откурбек Джамшитов отметил, что истинным владельцем лицензий является офшорная компания (Британские Виргинские острова). К данной сделке имеет отношение бывший чиновник, некий Карасартов.



"По упомянутым $630 тысячам нет подтверждающих документов о фактическом происхождении денег, даже у компаний на счетах нет достаточных финансовых средств. Есть основания говорить, что договора фиктивные. У них даже в случае взыскания отданных под залог лицензий нет возможности использовать их целесообразно", - рассказал Откурбек Джамшитов.



"Лазейки в законодательстве позволяют создать условия для продажи одному человеку нескольких лицензий. Компании с иностранным участием скрывают информацию о владельцах. Это может нанести вред государственной безопасности", - добавил он.



Жазгуль МАСАЛИЕВА