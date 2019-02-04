 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что делал Трамп в 1995 году в Москве? - Independent
11:54 06.02.2019

The Independent (Великобритания): Трамп встречался с русскими в Москве в 1995 году

В западных СМИ продолжается кампания по установлению "связей" Трампа с Россией, которая якобы способствовала его победе на президентских выборах. В статье "анализируется" архивное видео, свидетельствующее, что Трамп встречался в 1995 году с российскими чиновниками в Москве для обсуждения строительства подземного торгового центра.

Крис Райотта (Chris Riotta), Нью-Йорк - Бывший мэр Москвы подтвердил, что Дональд Трамп встречался с российскими чиновниками в 1990-х годах во время обсуждения проектов в области строительства.

В интернете недавно появились архивные кадры встречи. На видео, которое якобы транслировалось российским государственным телевидением в 1995 году, показана встреча [нынешнего] президента США с членами правительства Москвы того времени.

"Трамп был в Москве, - заявил агентству Интерфакс Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы в период с 1992 по 2010 год. - У него были контакты… по вопросам, связанным со строительством подземного торгового центра "Охотный Ряд" на Манежной площади".

Видео дает новое понимание деловых отношений Трампа в России задолго до президентских выборов 2016 года. Ранее сообщалось, что он посетил Москву в 1996 году - через год после его предполагаемой встречи с бывшей мэрией - когда он объявил о планах инвестировать в город более 250 миллионов долларов.

По словам Даниэля Сэндфорда, корреспондента Би-би-си ньюс, который ранее работал в Москве, видео было обнаружено кем-то, кто "просматривал архивы российского телевидения".

Встреча господина Трампа с московскими официальными лицами в 1995 году и недавно обнаруженные кадры не свидетельствуют каких-либо явных нарушениях со стороны президента. Это, однако, опровергает представление о том, что он имел "нулевые" сделки в России, прежде чем занять Белый дом в 2016 году, - частое заявление, которое делает Трамп и его ближайшее окружение.

"Я ничего не знаю о России, - заявил Трамп во время вторых президентских дебатов против Хиллари Клинтон. - Мне там нечего делать".
Он также говорил Си-би-эс 4 в 2016 году: "Я не имею ничего общего с Россией. У меня нет работы в России. Я [действую] во всем миру, но не в России".

И снова, в 2017 году, президент повторил эти утверждения в твите: "Россия никогда не пыталась использовать рычаги давления на меня. Я НЕ ИМЕЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ - НИ СДЕЛОК, НИ КРЕДИТОВ, НИЧЕГО!"

Белый дом и "Трамп организэйшн" (Trump Organization - основная компания Дональда Трампа, - прим. ред.) сразу не ответили на просьбу о комментариях.

Кроме того, утверждая, что он не имеет никаких деловых отношений с Россией, президент также долго защищал свою [президентскую] кампанию от предполагаемого участия России во вмешательстве в американские выборы 2016 года в пользу Трампа. Это обвинение в настоящее время расследуется специальным адвокатом Робертом Мюллером. Следователи оценить вклад России в победу Трампа на президентских выборах.

"[Трамп] планировал принять участие в строительстве торгового центра, - сообщил Интерфаксу бывший мэр Москвы. - Были намерения… но дальше дело не пошло".

Видео появилось в тот же день, когда "БаззФид ньюс" загрузил кучу документов, в которых представлены планы Trump Organization построить Башню Трампа в Москве и усилия ближайшего круга президента встретиться и обсудить проект с российскими официальными лицами в ходе выборов.

Эти документы показали заинтересованность команды Трампа в строительстве "самой высокой башни в Европе". Однако степень осведомленности г-на Трампа или прямого участия в этих сделках еще предстоит выяснить.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549443240
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