"Новые должности в Киргизии создаются для однокурсников премьера", - депутат Ж.Акаев

13:11 06.02.2019

Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера



Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев поинтересовался у директора департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Максата Дамир уулу, для чего правительство хочет создать государственное предприятие "Кыргызтуризм".



"Недавно предложили открыть госпредприятие "Кыргызтуризм" с бюджетом в 50 миллионов сомов. Но все страны, которые были в СССР, сегодня отходят от госпредприятий и отдают все в частные руки, а у нас наоборот. Мы хотим создать госпредприятие и вложить в него деньги из бюджета. Может, кому-то место понадобилось? У нас есть департамент туризма, можно его преобразовать, не надо создавать новую структуру", - сказал он.

Нардеп предполагает, что новые должности понадобились однокурсникам премьер-министра. Жанар Акаев добавил, что Кыргызстану нужно мобильное правительство, нужно сокращать штат, считает он.



Народный избранник Экмат Байбакпаев добавил, что за эти 50 миллионов сомов лучше построить туалеты на Иссык-Куле.



Депутаты рассматривают проект закона "О туризме". Мнения нардепов разделились. Одни считают, что документ надо отклонить, другие, наоборот, полагают, что надо одобрить его концепцию. В итоге парламентарии решили вернуть законопроект на доработку.



6 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА