Сын послицы Киргизии в США Замиры Сыдыковой получил 3 года за пособничество террористам

13:28 06.02.2019

В США сын экс-посла Тенгиз Сыдыков осужден на 3 года



Предыстория: Задержание Тенгиза Сыдыкова. Новые имена и лица в деле

"Сводка" (АКИpress) – Суд Восточного округа штата Вирджиния США 21 декабря 2018 года вынес приговор в отношении сына бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыковой - 29-летнего Тенгиза Сыдыкова. Об этом сообщает издание "Дело №".



По данным газеты, Сыдыков осужден на 3 года.



Казахстанец Эльдар Резванов, который обвинялся в этом же уголовном деле, ранее получил 4 года лишения свободы. После должен быть депортирован.



Тенгиз Сыдыков пока находится под домашним арестом. Отбывать срок наказания он отправится 20 февраля.



Прокуратура Восточного округа Вирджиния сообщала, что Тенгиз Сыдыков и Эльдар Резванов были арестованы 27 февраля по обвинению в торговле огнестрельным оружием и контрабанде.



В уголовном деле говорилось, что двое граждан купили более 100 единиц оружия в разобранном состоянии и пытались отправить их в Чечню без лицензии, выдав их за кухонные принадлежности и чехлы для автомобильных кресел.



Сотрудники почты сообщили полицейским, что задержанные осуществляли пересылку почти каждый день.



Задержанные купили оружие, запчасти и аксессуары для оружия, такие как обоймы пистолета Глок и AK-47, у ряда торговцев оружием. Сыдыков был обладателем "зеленой карт", которая позволяет законно покупать оружие.



Тенгиз Сыдыков является сыном бывшего посла Кыргызстана в США Замиры Сыдыкой. В комментариях АКИpress подтвердила, что Тенгиз - ее сын, однако, по ее словам, он не замешан в контрабанде оружия.



"Мой сын Тенгиз Сыдыков раньше жил вместе с задержанным 27-летним Эльдаром Резвановым", - сообщила она. По ее словам, ее сын, как узнал о задержании бывшего соседа, решил поддержать его и поехал в полицейский участок, но был задержан до выяснения обстоятельств.