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|Кыргызский певец Карымов купил у депутата Момбекова газету "Фабула"
14:45 06.02.2019
Газету депутата Жогорку Кенеша купил певец Айбек Карымов
Газету депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова купил певец Айбек Карымов. Информацию 24.kg подтвердил певец.
По словам нового владельца, общественно-политическая газета "Фабула" не изменит свое основное направление. Но кроме политики будут публиковать культурные и городские новости.
"У меня есть планы идти в политику. Но это пока только намерения. Кто знает, что нас ждет завтра. А тематику газеты мы расширим", - заявил Айбек Карымов.
Он не раскрыл сумму сделки с депутатом Жогорку Кенеша. Сегодня вышел свежий номер издания, которое закрылось три месяца назад.
06 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА