Кыргызский певец Карымов купил у депутата Момбекова газету "Фабула"

14:45 06.02.2019

Газету депутата Жогорку Кенеша купил певец Айбек Карымов



Газету депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова купил певец Айбек Карымов. Информацию 24.kg подтвердил певец.



По словам нового владельца, общественно-политическая газета "Фабула" не изменит свое основное направление. Но кроме политики будут публиковать культурные и городские новости.



"У меня есть планы идти в политику. Но это пока только намерения. Кто знает, что нас ждет завтра. А тематику газеты мы расширим", - заявил Айбек Карымов.



Он не раскрыл сумму сделки с депутатом Жогорку Кенеша. Сегодня вышел свежий номер издания, которое закрылось три месяца назад.



06 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА