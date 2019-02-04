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Мусульмане начали патрулировать улицы Нью-Йорка
14:57 06.02.2019

Сначала люди побаивались, но потом привыкли

АББАС ДЖУМА

Как сообщает газета The New York Times (NYT), сообщество мусульман Нью-Йорка решило взять безопасность на улицах города под свой контроль. Частный проект "Мусульманский общественный патруль" появился в прошлом году. Местные жители рассказывали, что автомобили Ford с голубыми горизонтальными полосами на бортах объезжают самые неспокойные кварталы и помогают полиции следить за порядком. Кто-то благодарил активистов. А кому-то бородатые волонтеры в форме пришлись совсем не по душе.

"Горожане были встревожены после того, как добровольцы из "Мусульманского патруля" без предупреждения появились в Бруклине", - пишут в NYT. Однако многие дружинники сами проживают в этом районе.

"38-летний Али из Бруклина постоянно думает о безопасности своих четырех детей. Он переехал в Соединенные Штаты из Йемена в 1990 году и тогда пообещал себе, что непременно встанет на защиту единоверцев. Таким образом, Али стал одним из первых 30 членов добровольческой группы".

Надо сказать, что для Нью-Йорка конфессиональный или этнический патруль – уже не экзотика. Например в еврейских кварталах давно существует дружина "Шомрим". Существует и азиатский патруль.

ВСЕ ЛЕГАЛЬНО И ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТЕЙ

"Недавно мусульманская группа прошла тренинг под руководством дежурных офицеров 72-го отделения полиции", - продолжает издание. "Изначально реакция была острой. И не всегда положительной даже среди некоторых членов мусульманской общины. Но затем все привыкли. К тому же невооруженные активисты предлагают услуги переводчика, ведь волонтеры свободно говорят на арабском, фарси и других восточных языках. Они лучше полицейских разбираются в культурных нюансах, сообщают о подозрительной деятельности, реагируют на дорожно-транспортные происшествия и даже помогают в поисках пропавших без вести".

ВСЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ

"Патруль полностью содержится за счет пожертвований. Покупки автомобилей и синей униформы - заслуга мусульманского общинного центра в Сансет Парке (район в юго-западной части Бруклина - Ред.). Добровольцы планируют работать посменно с 17:00 до 23:00, в основном возле мечетей, остановок автобусов и метро", - добавили в The New York Times.

"Мы знаем свое место: мы не полицейские", - сказал в интервью газете заместитель руководителя "Мусульманского общественного патруля" Нур Рабах. "Мы просто охраняем спокойствие города. Мы - дополнительные пары глаз и ушей полиции Нью-Йорка".

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549454220
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