Узбекистан и Киргизия решили остановить "картофельную" войну

15:42 06.02.2019

Никаких проблем. Кыргызстан и Узбекистан решили картофельный вопрос



Представители Министерства сельского хозяйства переговорили со своими коллегами из Узбекистана относительно экспорта картофеля. Об этом сообщает Минсельхоз.



Уточняется, что Узбекистан утвердил 73 компании для импорта картофеля из Кыргызстана с квотой в 145 тысяч тонн.



Отметим, что первые переговоры между представителями производителей картофеля Кыргызстана с предпринимателями Узбекистана прошли 2 ноября 2018 года при содействии министерства и посольства КР в РУз.



Стороны не смогли достичь конкретных договоренностей по поставке картофеля в Узбекистан относительно закупочной цены на кыргызский картофель.



В профильном ведомстве отметили, что на сегодня нет каких-либо ограничений на поставку картофеля в Узбекистан. Все вопросы сводятся к отсутствию консенсуса по закупочным ценам и рентабельности.



При содействии Минсельхоза и представителей компаний ОсОО "Экспресс Маркет" ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргыз Лэнд", занимающихся экспортом картофеля, достигнута договоренность на поставку 60 тысяч тонн в Туркменистан. Первая партия в 44 тонны уже доставлена.



Кыргызстан поставляет картофель в Туркменистан, Казахстан и Узбекистан малыми партиями. На 1 февраля 2019 года объем оставшегося на экспорт сельхозтовара составляет 70 тысяч тонн.



6 февраля 2019, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ