В Узбекистане выведены новые сорта хлопчатника - "Занги-Ота-2", "Ишонч" и "Зафар"

15:59 06.02.2019

Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Ученые Института генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана получили патент на новые инновационные сорта хлопчатника "Занги-Ота-2", "Ишонч" и "Зафар".



Инновационный сорт хлопчатника "Занги-Ота-2" отличается от стандартного сорта по качеству волокна. Он приспособлен к различным климатическим условиям. В настоящее время размножается в Кашкадарьинской области.



В свою очередь "Ишонч" скороспелый и высокоурожайный. Отличительной особенностью этого сорта является засухоустойчивость и солеустойчивость. В настоящее время сорт также высеивается в Кашкадарьинской области, в районах, где есть водный дефицит, сообщает пресс-служба Академии наук.



Главным отличием перспективного сорта хлопчатника "Зафар", является его скороспелость и более высокое качество волокна. Сорт размножается в Кувинском районе Ферганской области.



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Михаил Довлатов