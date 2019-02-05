 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-министр финансов Киргизии Ольга Лаврова сбежала из страны?
21:25 06.02.2019

Экс-министр финансов Ольга Лаврова выехала за пределы Кыргызстана. В связи с этим в обществе появились подозрения, что это произошло с прямого попустительства власти. Об этом пишет издание "Фабула".

По данным СМИ, такие разговоры начались после того, как стало известно, что при соглашении по реконструкции ТЭЦ Бишкека все финансовые вопросы находились в ведении главы министерства финансов Ольги Лавровой.

Кто распускает слухи о местонахождении экс-министра финансов Лавровой?
"Следственные органы почему-то не приняли во внимание этот факт. Если "побег" Ольги Лавровой подтвердится, то, вероятнее всего, уголовное дело по модернизации ТЭЦ Бишкека будет расследовано не по справедливости, а по политическим мотивам", - предположило издание.

В ГКНБ, куда редакция VB.KG обратилась за разъяснениями, не подтвердили и в то же время не опровергли эту информацию, посоветовав обратиться в Комитет нацбезопасности с официальным запросом.

Отметим, по данным СМИ экс-министр финансов Ольга Лаврова значится среди лиц, подписавших соглашение по выделению 386 млн долларов от китайского "Инэксимбанка" на модернизацию теплоэлектроцентрали Бишкека. По этой причине в мае 2018 года она была приглашена на заседание парламента, где заслушивался отчет депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека.

Напомним, по уголовному делу по модернизации ТЭЦ Бишкека были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ ряд высокопоставленных лиц. В их числе бывший премьер-министр Сапар Исаков, депутат Осмонбек Артыкбаев, бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и другие. Всем им вменяют 303 статью УК КР (коррупция).

6 февраля 2019 - Бакыт Стамов

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549477500
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